Δευτέρα 24 Νοεμβρίου και όχι στο τέλος του μήνα ως ήταν αρχικά προγραμματισμένο, καταβάλλεται η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 250 ευρώ από το υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ.

Όπως αναφέρει η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, σε ανάρτησή της: «Αύριο (σσ Δευτέρα 24/11), αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ΕΥΡΩ από το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική πλατφόρμα για προσωποποιημένη ηλεκτρονική ενημέρωση σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης της εν λόγω ενίσχυσης».

Advertisement

Advertisement

Αύριο, αντί για το τέλος του μήνα, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης των 250 ΕΥΡ από το Υπουργείο Εργασίας και τον e-ΕΦΚΑ, όπως ήδη ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Από αύριο, θα βρίσκεται στην υπηρεσία των πολιτών στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ ηλεκτρονική… — Niki Kerameus (@nkerameus) November 23, 2025