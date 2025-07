Η Pop Mart, η κινεζική εταιρεία παιχνιδιών που κατασκευάζει τις εξαιρετικά δημοφιλείς κούκλες Labubu, δήλωσε ότι τα κέρδη της θα εκτοξευθούν στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους.

Η εταιρεία με έδρα το Πεκίνο δήλωσε ότι αναμένει τα κέρδη της περιόδου να αυξηθούν κατά τουλάχιστον 350%, καθώς τα έσοδα υπερτριπλασιάστηκαν.

Η Pop Mart, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 40 δισ. δολαρίων (34,42 δισ.ευρώ), δήλωσε επίσης ότι η κερδοφορία ενισχύθηκε από την αυξημένη αναγνώριση της μάρκας παγκοσμίως και τον έλεγχο του κόστους.

Οι συλλέκτες έχουν πάθει κυριολεκτικά εμμονή με τις κούκλες Labubu οι οποίες γίνονται ανάρπαστες στα ράφια και προκαλούν τεράστιες ουρές στα καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Η Pop Mart είναι περισσότερο γνωστή για την πώληση παιχνιδιών σε «τυφλά κουτιά» – ένα είδος συσκευασίας που κρύβει το περιεχόμενό της μέχρι να ανοιχτεί. Η τακτική μάρκετινγκ έχει δεχθεί επικρίσεις για την ενθάρρυνση της καταναλωτικής συμπεριφοράς που παραπέμπει σε τυχερά παιχνίδια και την καταναγκαστική αγορά.

Οι κούκλες Labubu, που λανσαρίστηκαν το 2019, βοήθησαν την Pop Mart να γίνει μια τεράστια εταιρεία λιανικής πώλησης, η οποία λειτουργεί περισσότερους από 2.000 αυτόματους πωλητές και καταστήματα σε όλο τον κόσμο.

Η Pop Mart άρχισε να πωλεί τις μετοχές της στο χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ το 2020. Η χρηματιστηριακή αποτίμηση της εταιρείας έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 600% τον τελευταίο χρόνο.

Οι πωλήσεις εκτός της ηπειρωτικής Κίνας συνέβαλαν σχεδόν στο 40% των συνολικών εσόδων της το 2024.

Πολλά καταστήματα σε όλο τον κόσμο αναγκάζονται να διακόψουν τις πωλήσεις των κούκλων Labubu λόγω της υπερβολικής ζήτησης.

Τα Labubu έχουν ”απογειωθεί”, ιδίως στις ΗΠΑ, αφού τα χρησιμοποιούν ως αξεσουάρ διασημότητες όπως η Κιμ Καρντάσιαν και η Λίζα από το Κ-ΡΟΡ συγκρότημα Blackpink.

Labubu mania has taken over social media, after Lisa from BLACKPINK first posted her love for the adorable toys. Now other celebrities are joining the craze! https://t.co/TgaduOdQDe pic.twitter.com/ZRjw6R7K6k