Ως και το 2026 επεκτείνεται η απαλλαγή των ιδιοκτητών «κλειστών» ακινήτων για τρία χρόνια από τον φόρο εισοδήματος εάν αυτά ενοικιαστούν (μακροχρόνια ενοικίαση) ως τα τέλη του 2026- ή τα αποσύρουν από πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Αναλυτικότερα, η απαλλαγή των ιδιοκτητών από τον φόρο εισοδήματος για τρία χρόνια επεκτείνεται έως και το 2026 ενώ διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής της για όσους εκμισθώνουν κατοικίες που παρέμεναν κενές για τουλάχιστον 36 συνεχόμενους μήνες.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση του φορολογικού νόμου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί ως «κενό» στις δηλώσεις Ε1 και Ε2 για τα τρία προηγούμενα φορολογικά έτη πριν από την υπογραφή της σύμβασης. Η απαλλαγή αφορά κατοικίες που είτε ήταν κενές είτε είχαν προηγουμένως διατεθεί μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η πρώτη σύμβαση μακροχρόνιας ενοικίασης ως κύριας κατοικίας θα συναφθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Όπως σημειώνεται σε δημοσίευμα του ΕΡΤNews, στη ρύθμιση συμπεριλαμβάνονται μισθώσεις κατοικιών που έχουν ημερομηνία υπογραφής τους ή έναρξης της ισχύος τους από 8.9.2024 και έως και την 31.12.2026. Οπότε η φοροαπαλλαγή χάνεται οριστικά για τα μισθώματα από κατοικίες που μέχρι 31.12.2026 δεν θα έχουν συμπληρώσει την τριετία κενότητας ή την ετήσια διάθεση σε βραχυχρόνια μίσθωση.