Το πιο «ηχηρό» μήνυμα της επόμενης ημέρας δεν βρίσκεται στα μέτρα που ανακοινώθηκαν, αλλά σε αυτά που… δεν ανακοινώθηκαν ακόμη! Στο παρασκήνιο των εξαγγελιών, η κυβέρνηση διατηρεί ένα «κρυφό απόθεμα» 200 εκατομμυρίων ευρώ, έτοιμο να ενεργοποιηθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, εφόσον η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση επιμείνουν.

Η αποκάλυψη αυτή, που έρχεται από τον ίδιο τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αλλάζει το κάδρο. Δεν πρόκειται απλώς για ένα πακέτο στήριξης, αλλά για μια στρατηγική δύο ή και περισσότερων φάσεων. Άμεση ενίσχυση τώρα και δυνατότητα νέας παρέμβασης ή νέων παρεμβάσεων σε λίγους μήνες. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση κρατά «πυρομαχικά» για το φθινόπωρο, σε μια περίοδο που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια την πορεία των τιμών.

Από τη μια υπάρχει δημοσιονομικός χώρος χάρη στην υπεραπόδοση της οικονομίας (περικοπές δαπανών, είσπραξη φόρων) και από την άλλη, ο χώρος αυτός δεν εξαντλείται άμεσα, ώστε να υπάρχει περιθώριο αντίδρασης αν η κατάσταση επιδεινωθεί.

Έκτακτο επίδομα 150€ σε οικογένειες

Στην πρώτη γραμμή των παρεμβάσεων βρίσκεται το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ, που στοχεύει σε οικογένειες με παιδιά και χαμηλότερα εισοδήματα. Πρόκειται για μια άμεση ένεση ρευστότητας, που επιχειρεί να απαντήσει στις καθημερινές πιέσεις των νοικοκυριών.

Ωστόσο, τα εισοδηματικά κριτήρια λειτουργούν ως αυστηρός «κόφτης». Έτσι, χιλιάδες οικογένειες που βρίσκονται λίγο πάνω από τα όρια, μένουν εκτός για μικρές διαφορές εισοδήματος, ενισχύοντας το αίσθημα αδικίας. (Δείτε τα εισοδηματικά όρια ΕΔΩ).

Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους

Σε μια αγορά κατοικίας που συνεχίζει να πιέζει, η κυβέρνηση προχωρά σε διεύρυνση των δικαιούχων για επιστροφή ενοικίου. Το μέτρο στοχεύει να ανακουφίσει ενοικιαστές που βλέπουν το κόστος στέγασης να αυξάνεται σταθερά. Παρά τη διεύρυνση, όμως, τα εισοδηματικά όρια παραμένουν καθοριστικά. Έτσι, ένα σημαντικό κομμάτι της λεγόμενης «μεσαίας τάξης» συνεχίζει να μην καλύπτεται, παρότι δαπανά μεγάλο μέρος του εισοδήματός του για στέγη.

Ρυθμίσεις χρεών σε 72 δόσεις

Σημαντικό κομμάτι του πακέτου αφορά τις ρυθμίσεις οφειλών, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 72 δόσεις, αλλά και μείωση του κατώτατου ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Σύμφωνα με τον Κυριάκο Πιερρακάκη, στόχος είναι να δοθεί πραγματική ευκαιρία σε πολίτες και επιχειρήσεις να επανεκκινήσουν οικονομικά. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει αν πρόκειται για μια ουσιαστική «δεύτερη ευκαιρία» ή για μια ακόμη ρύθμιση με περιορισμένη εμβέλεια.

Το «στοίχημα» της αγοράς

Στο φόντο όλων αυτών, οι παρεμβάσεις σε ντίζελ και λιπάσματα επιχειρούν να αγγίξουν τη ρίζα του προβλήματος, το κόστος παραγωγής. Η λογική είναι απλή, αν μειωθεί το κόστος για τον παραγωγό, θα περιοριστούν οι πιέσεις στις τελικές τιμές για τον καταναλωτή. Πρόκειται για μια πιο «έμμεση» αλλά κρίσιμη παρέμβαση, που συνδέει την αγροτική παραγωγή με το ράφι – και τελικά με το πορτοφόλι του πολίτη.

