Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η METLEN ανακοίνωσε κύκλο εργασιών ύψους 6,2 δισ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2026, σημειώνοντας ιστορική αύξηση 21% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Παρά τη διακοπή λειτουργίας της θερμικής μονάδας H-Class, η εταιρεία επιβεβαιώνει τους οικονομικούς στόχους για το 2026 και τον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό της.

Η διοίκηση προωθεί την αυτόνομη ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ Group, διερευνώντας την εισαγωγή της στο χρηματιστήριο, ενώ παράλληλα υλοποιεί στρατηγικές πωλήσεων ενεργειακών έργων και νέες συμφωνίες προμήθειας υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα επεκτείνεται διεθνώς με νέα έργα αποθήκευσης ενέργειας και συμφωνίες για τη διάθεση γαλλίου, ενισχύοντας τη θέση της εταιρείας στην αγορά.

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Αύξηση του κύκλου εργασιών για το εννεάμηνο του 2026 ανακοίνωσε σήμερα η METLEN. Ειδικότερα, η εταιρεία επισημαίνει:

– Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 6,2 δισ. ευρώ, ο υψηλότερος για εννεάμηνο στην ιστορία της εταιρείας, σημειώνοντας αύξηση 21% σε σύγκριση με 5,1 δισ. ευρώ το εννεάμηνο του 2025, με αύξηση στους περισσότερους επιχειρηματικούς κλάδους της εταιρείας.

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– Η διακοπή λειτουργίας της μεγαλύτερης θερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής (H-Class) διήρκησε 44 ημέρες. Οι επισκευές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία στις 12 Οκτωβρίου 2026.

– Σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές και προσωρινής διαταραχής στη λειτουργία των μονάδων CCGT, η δύναμη και η ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου επιβεβαιώνουν την εκτίμηση (guidance) EBITDA για το 2026 ύψους 1,00-1,15 δισ. ευρώ, καθώς και τον μεσοπρόθεσμο στόχο EBITDA ύψους περίπου 1,92 – 2,08 δισ. ευρώ.

– Πρόοδος σημειώθηκε στη στρατηγική ανάπτυξη της ΜΕΤΚΑ Group ως αυτόνομης πλατφόρμας υποδομών, συμπεριλαμβανομένης της διερεύνησης ενδεχόμενης εισαγωγής στο Euronext Athens για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της χρηματοοικονομικής αυτονομίας του.

– Αμβλύνονται τα ρίσκα (de-risking) της δραστηριότητας της πρώην MPP, με την επίτευξη First Fire στη μονάδα PROTOS ERF στο Cheshire και στη μονάδα CCGT 560 MW Grudziądz στην Πολωνία, ενώ σημειώνεται περαιτέρω πρόοδος στο υπόλοιπο legacy χαρτοφυλάκιο.

– Συνεχίζει να υλοποιείται η στρατηγική asset rotation plan μέσω της πώλησης του υβριδικού έργου φωτοβολταϊκού και αποθήκευσης ενέργειας Tamarico II, 165 MW / 725 MWh, στη Χιλή, στην Copec.

– Ενισχύεται περαιτέρω η δυναμική της εμπορικής δραστηριότητας του γάλλιου μέσω νέας μακροπρόθεσμης συμφωνίας με μεγάλη ιαπωνική εταιρεία χημικών, ενώ επιπλέον συμφωνίες απορρόφησης παραγωγής (offtake) αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

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– Επεκτείνεται περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο αποθήκευσης ενέργειας με την εκκίνηση μεγάλων έργων BESS σε Ελλάδα και Ιταλία.

– Ενισχύεται η ασφάλεια και διαφοροποιείται ακόμα περισσότερο η προμήθεια φυσικού αερίου μέσω πενταετούς συμφωνίας με την PETRONAS για έξι φορτία LNG ετησίως από το 2027.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος, Ευάγγελος Μυτιληναίος, δήλωσε: «Η METLEN συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική της με συνέπεια και αποφασιστικότητα, αξιοποιώντας τη δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου και τις ικανότητες των ανθρώπων μας. Οι προτεραιότητές μας παραμένουν σαφείς: Πειθαρχία στην επίτευξη των στόχων μας, λειτουργική αριστεία και δημιουργία βιώσιμης μακροπρόθεσμης αξίας. Παρά τις προκλήσεις και διακυμάνσεις στο περιβάλλον που δραστηριοποιούμαστε, παραμένουμε βέβαιοι για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις της αγοράς και να υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας».

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