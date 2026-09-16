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Το πρόγραμμα προσφέρει σε νέους μηχανικούς με περιορισμένη προϋπηρεσία τη δυνατότητα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικές συνθήκες και έργα της εταιρείας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο μηχανικού, άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς και δυνατότητα μετεγκατάστασης σε συγκεκριμένες περιοχές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα έως τις 20 Οκτωβρίου.

Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί πλέον διεθνώς, προσφέροντας αντίστοιχες ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους μηχανικούς στην Αγγλία και την Ιταλία.

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Την έναρξη του δέκατου κύκλου του προγράμματος έμμισθης πρακτικής εργασίας «Μηχανικοί στην Πράξη» γνωστοποίησε η METLEN καλώντας νέους/ες αποφοίτους μηχανικούς να αποκτήσουν ουσιαστική εμπειρία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας, μέσα από ένα έμμισθο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους Μηχανικούς με μέγιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών. Επιπλέον προϋποθέσεις αποτελούν:

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• Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικός (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί, Χημικοί Μηχανικοί, ή άλλες ειδικότητες)

• Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, ‘Αγιος Νικόλαος Βοιωτίας, Κόρινθος, Βόλος (βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN)

• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

• ‘Αριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Όπως σημειώνει η εταιρεία:

Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει προσελκύσει νέους μηχανικούς, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον της METLEN, να εργαστούν δίπλα σε έμπειρους/ες επαγγελματίες και να μετατρέψουν τις ακαδημαϊκές τους γνώσεις σε πρακτική εμπειρία και εφαρμόσιμες δεξιότητες. Οι συμμετέχοντες/ουσες, ειδικότερα, εντάσσονται ενεργά στην καθημερινότητα της METLEN, σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων: από τις εγκαταστάσεις και τα έργα της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων ενεργειακών έργων και δραστηριοτήτων, έως τα εργοτάξια.

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Η επιτυχία του προγράμματος αποτυπώνεται και στην ιδιαίτερα υψηλή επαγγελματική απορρόφηση των συμμετεχόντων. Για πολλούς από τους νέους/ες μηχανικούς που πέρασαν από το πρόγραμμα, η πρώτη επαγγελματική εμπειρία εξελίχθηκε σε σταθερή επαγγελματική πορεία μέσα στη METLEN, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δυνατότητά του να λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα μεταξύ εκπαίδευσης και ένταξης στην αγορά εργασίες.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η προσέλκυση και η διατήρηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία, το πρόγραμμα δημιουργεί ευκαιρίες ώστε νέοι/ες επιστήμονες να παραμείνουν, να εξελιχθούν και να χτίσουν την επαγγελματική τους πορεία στην Ελλάδα.

Παράλληλα, η διεθνής ανάπτυξη της METLEN αποτυπώνεται και στην εξέλιξη του ίδιου του προγράμματος. Το πρόγραμμα«Μηχανικοί στην Πράξη» έχει πλέον επεκταθεί πέρα από την Ελλάδα, προσφέροντας αντίστοιχες ευκαιρίες σε νέους/εςμηχανικούς στην Αγγλία και την Ιταλία και αποκτώντας σταδιακά διεθνή χαρακτήρα.

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Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων έως τις 20 Οκτωβρίου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν ΕΔΩ