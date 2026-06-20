Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινίασε το δίκτυο myPoint, δημιουργώντας σύγχρονα σημεία εξυπηρέτησης για την αναβάθμιση των συναλλαγών πολιτών και επιχειρήσεων με τη φορολογική διοίκηση.

Τα νέα κέντρα οργανώνονται σε τρεις διακριτές ζώνες παρέχοντας υποστήριξη σε ψηφιακές υπηρεσίες, καθοδήγηση για σύνθετες υποθέσεις και εσωτερική επεξεργασία αιτημάτων για ταχύτερη διεκπεραίωση.

Ο σχεδιασμός προβλέπει την επέκταση του δικτύου σε ολόκληρη τη χώρα, επιδιώκοντας τη σύνδεση της φυσικής παρουσίας με τα ψηφιακά εργαλεία για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε μια περίοδο όπου η ψηφιοποίηση του Δημοσίου προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επιχειρεί να κάνει το επόμενο βήμα στην εξυπηρέτηση των φορολογουμένων. Με το νέο δίκτυο «myPoint», η ΑΑΔΕ δημιουργεί σύγχρονα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης που φιλοδοξούν να αλλάξουν την εμπειρία των πολιτών και των επιχειρήσεων στις συναλλαγές τους με τη φορολογική διοίκηση.

Το πρώτο myPoint ξεκινά τη λειτουργία του στον Χολαργό και αποτελεί την αρχή ενός ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει ανάπτυξη αντίστοιχων κέντρων στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. Η φιλοσοφία του νέου μοντέλου βασίζεται στη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου εξυπηρέτησης, με κοινά πρότυπα λειτουργίας και ίδια εμπειρία για όλους τους πολίτες, ανεξάρτητα από την περιοχή στην οποία κατοικούν.

Advertisement

Advertisement

Στην πράξη, τα myPoint οργανώνονται σε τρεις διακριτές ζώνες. Η πρώτη είναι το Self-Service Point, όπου οι πολίτες μπορούν να χρησιμοποιούν υπολογιστές και εκτυπωτές για να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις τους, λαμβάνοντας παράλληλα βοήθεια για τη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ. Η δεύτερη είναι το Service Point, το οποίο απευθύνεται σε πιο σύνθετες υποθέσεις που απαιτούν εξειδικευμένη καθοδήγηση ή έκδοση συγκεκριμένων πιστοποιητικών. Τέλος, το Back Office αναλαμβάνει την εσωτερική επεξεργασία των αιτημάτων, επιτρέποντας ταχύτερη και πιο οργανωμένη διεκπεραίωση.

Η πρωτοβουλία αυτή δεν αποτελεί απλώς μια ανακαίνιση των υφιστάμενων υπηρεσιών. Αντιπροσωπεύει μια ευρύτερη προσπάθεια ανασχεδιασμού της σχέσης κράτους και πολίτη. Η ΑΑΔΕ επιδιώκει να συνδέσει αποτελεσματικά τη φυσική παρουσία με τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν ήδη αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, όπως το myAADE, το my1521 και άλλες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, ώστε ο πολίτης να μπορεί να ολοκληρώνει τις περισσότερες διαδικασίες χωρίς χρονοβόρες μετακινήσεις και αναμονές.

Η πραγματική πρόκληση, βέβαια, δεν είναι μόνο η δημιουργία νέων χώρων αλλά η αλλαγή νοοτροπίας στη δημόσια εξυπηρέτηση. Αν το μοντέλο λειτουργήσει όπως σχεδιάζεται, τα myPoint μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό βήμα για τη μείωση της γραφειοκρατίας, την καλύτερη αξιοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη φορολογική διοίκηση. Σε μια εποχή όπου ο χρόνος έχει μετατραπεί σε πολύτιμο αγαθό, η απλούστευση των συναλλαγών με το Δημόσιο δεν αποτελεί απλώς διοικητική μεταρρύθμιση, αλλά ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.