Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναθεωρήσει και να «εξισορροπήσει» τους κανόνες της για τον ψηφιακό τομέα ως όρο για τη μείωση των υψηλών αμερικανικών δασμών στον ευρωπαϊκό χάλυβα και αλουμίνιο.

Κατά τη συνάντηση στις Βρυξέλλες με τον Επίτροπο Εμπορίου Μαρός Σέφτσοβιτς και τους υπουργούς των 27, ο Αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ τόνισε ότι η ΕΕ πρέπει πρώτα να επανεξετάσει τη DMA και τη DSA, τις νέες ψηφιακές νομοθεσίες που όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον πλήττουν δυσανάλογα αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες. Ο Λάτνικ δήλωσε ότι μια «πιο ισορροπημένη προσέγγιση» θα μπορούσε να ξεμπλοκάρει τη συμφωνία και να «φέρει σημαντικές επενδύσεις» στην ΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον διατηρεί δασμούς 50% στον ευρωπαϊκό χάλυβα, οι οποίοι από τον Αύγουστο ισχύουν και για εκατοντάδες παράγωγα προϊόντα, παρά τη συμφωνία του Ιουλίου που προέβλεπε αμοιβαίες μειώσεις δασμών. Η καθυστέρηση εφαρμογής της έχει προκαλέσει έντονη δυσαρέσκεια στις ΗΠΑ.

Η ΕΕ, από την πλευρά της, επιμένει ότι οι ψηφιακοί κανόνες δεν είναι σχεδιασμένοι για να κάνουν διακρίσεις και τονίζει ότι εφαρμόζονται το ίδιο σε όλες τις εταιρείες. Υπογραμμίζει επίσης ότι έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για περαιτέρω μείωση δασμών και επιδιώκει γρήγορη πρόοδο στα θέματα χάλυβα, παραγώγων και κρίσιμων βιομηχανικών αλυσίδων, ενώ ζητά και την άρση των δασμών σε ευρωπαϊκά αγαθά όπως το κρασί, τα οινοπνευματώδη και άλλα βιομηχανικά προϊόντα, όπως είχε συμφωνηθεί τον Ιούλιο.

Παρά τις διαφωνίες, και οι δύο πλευρές δηλώνουν ότι θέλουν να διατηρήσουν μια εποικοδομητική διατλαντική ατζέντα, σε μια περίοδο εντεινόμενων γεωοικονομικών πιέσεων και ανταγωνισμού στις στρατηγικές πρώτες ύλες.

Σε αυτό το πνεύμα και οι δηλώσεις του Ευρωπαίου Επιτρόπου ο οποίος σε ανάρτησή του στο Χ ανέφερε: «Μια ολόκληρη μέρα πολύτιμων ανταλλαγών απόψεων…Η προτεραιότητά μας παραμένει σαφής: η εφαρμογή της συμφωνίας ΕΕ-ΗΠΑ με τρόπο που ενισχύει το εμπόριο, τις επενδύσεις και τη συνεργασία μας. Συνεχίζουμε τη δουλειά και δεσμευόμαστε να το κάνουμε σωστά».

A full day of valuable exchanges with Secretary @howardlutnick and Ambassador @jamiesongreer.



Our priority remains clear: implementing the 🇪🇺🇺🇸 agreement in a way that advances our trade, investment, partnership.



The work continues – and we're committed to getting it right. pic.twitter.com/MJ4EiaNOOW — Maroš Šefčovič🇪🇺 (@MarosSefcovic) November 24, 2025