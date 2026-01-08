«Με συνέπεια, διαφάνεια και πλήρη οργάνωση, ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές Δεκεμβρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες», αναφέρει η ΔΥΠΑ σε ανακοίνωσή της.

Όπως σημειώνει, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

Advertisement

Advertisement

«Με τις πληρωμές Δεκεμβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό ρόλο της στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες», επισημαίνει η ΔΥΠΑ.

Επισυνάπτονται πίνακες με τις συνολικές δαπάνες και τον αριθμό ωφελουμένων ανά κατηγορία παροχών, καθώς και τις δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε οκτώ βασικές κατηγορίες.



