Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης αναβάθμισε την πρόβλεψή του για την παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη καθώς πολλές οικονομίες εμφανίζονται πιο ανθεκτικές από ό,τι αναμενόταν.

Στην έκθεσή του που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, ο ΟΟΣΑ «βλέπει» την παγκόσμια ανάπτυξη στο 3,2% φέτος, σε σύγκριση με την εκτίμηση για 2,9% του Ιουνίου ενώ οι προσδοκίες για το 2026 παρέμειναν αμετάβλητες στο 2,9% γεγονός που θα επιβραδύνει την ανάπτυξη από το 3,3% που είχε ανακοινώσει το 2024.

Οι ΗΠΑ φαίνεται ότι ακτάφερε να αυξήσει τις προσδοκίες ανάπτυξης στο 1,8% για το 2025 από 1,6% που ανέφερε η πρόβλεψη του Ιουνίου. Ωστόσο, αυτό παραμένει μια σημαντική πτώση από την ανάπτυξη 2,8% του 2024 με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει ακόμη πιο ισχύ ανάπτυξη το 2026 στο 1,5%.

«Η παγκόσμια ανάπτυξη ήταν πιο ανθεκτική από ό,τι αναμενόταν το πρώτο εξάμηνο του 2025, ειδικά σε πολλές οικονομίες αναδυόμενων αγορών», ανέφερε ο οργανισμός στην νέα του έκθεση.

«Η βιομηχανική παραγωγή και το εμπόριο υποστηρίχθηκαν από την εμπροσθοβαρή αύξηση των δασμών. Οι ισχυρές επενδύσεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσαν τα αποτελέσματα στις ΗΠΑ και η δημοσιονομική στήριξη στην Κίνα αντιστάθμισε την αντίσταση από τις εμπορικές αντιξοότητες και την αδυναμία της αγοράς ακινήτων», σημείωσε.

Οι δασμοί Τραμπ είναι οι υψηλότεροι από το 1933

Ο ΟΟΣΑ προειδοποίησε, ωστόσο, ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι για τις οικονομικές προοπτικές», καθώς οι επενδύσεις και το εμπόριο συνεχίζουν να πλήττονται από υψηλά επίπεδα πολιτικής αβεβαιότητας και φυσικά τους αυξημένους δασμούς.

Οι σαρωτικοί δασμοί στα αγαθά που εισέρχονται στις ΗΠΑ, που σε κάποιες χώρες φτάνουν και το 50% τέθηκαν σε ισχύ τον Αύγουστο, με ορισμένες να βρίσκονται ακόμη σε διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον.

«Οι διμερείς δασμολογικοί συντελεστές των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί σε σχεδόν όλες τις χώρες από τον Μάιο. Ο συνολικός πραγματικός δασμολογικός συντελεστής των ΗΠΑ αυξήθηκε σε περίπου 19,5% στα τέλη Αυγούστου, το υψηλότερο ποσοστό από το 1933», ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

«Οι πλήρεις επιπτώσεις των αυξήσεων των δασμών δεν έχουν γίνει ακόμη αισθητές – με πολλές αλλαγές να εφαρμόζονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και τις εταιρείες να απορροφούν ορισμένες από τις αυξήσεις – αλλά γίνονται ολοένα και πιο ορατές στις δαπανών, τις αγορές εργασίας και τις τιμές καταναλωτή», πρόσθεσε.

Ανεργία και υψηλός πληθωρισμός

Οι αγορές εργασίας δείχνουν σημάδια άμβλυνσης, καθώς ορισμένες χώρες βλέπουν υψηλότερη ανεργία και λιγότερες θέσεις εργασίας, ενώ η διαδικασία αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού φαίνεται να έχει ισοπεδωθεί.

Ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι ο γενικός πληθωρισμός θα ανέλθει στο 3,4% στις χώρες της G20 το 2025, ελαφρώς χαμηλότερος από την πρόβλεψη 3,6% του Ιουνίου. Οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό για τις ΗΠΑ αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω πιο έντονα, με τον ΟΟΣΑ να προβλέπει αυξήσεις τιμών 2,7% το 2025, μειωμένες από την προηγούμενη πρόβλεψη 3,2%.

Κοιτώντας μπροστά, οι περαιτέρω αυξήσεις δασμών και η επιστροφή των πληθωριστικών πιέσεων επισημάνθηκαν στην έκθεση του οργανισμού ως δύο βασικοί κίνδυνοι, παράλληλα με τις αυξανόμενες ανησυχίες για τη δημοσιονομική κατάσταση και την πιθανότητα ανατιμολόγησης στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

«Οι υψηλές και ασταθείς αποτιμήσεις των κρυπτονομισμάτων αυξάνουν επίσης τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, δεδομένης της αυξανόμενης διασύνδεσης με το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Από την άλλη πλευρά, οι μειώσεις στους εμπορικούς περιορισμούς ή η ταχύτερη ανάπτυξη και υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να ενισχύσουν τις προοπτικές ανάπτυξης», σημείωσε ο ΟΟΣΑ.

