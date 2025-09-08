Χαμηλότερη θα είναι η τιμή της βενζίνης το επόμενο διάστημα, μετά την απόφαση των χωρών του OPEC να αυξήσουν περεταίρω την παραγωγή πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα από τον Οκτώβριο, έως και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Αυτό σημαίνει ότι 1,65 εκατ. βαρέλια πετρελαίου θα ενισχύσουν καθημερινά την αγορά επαναφέροντας τις τιμές σε πιο ομαλά επίπεδα.

Advertisement

Advertisement

Οι αυξήσεις στην παραγωγή του ΟΠΕΚ μέσα στο 2025 έρχονται καθώς η Σαουδική Αραβία επιδίωξε να «τιμωρήσει» κράτη όπως το Καζακστάν για υπερπαραγωγή, προσπαθώντας να διατηρήσει το μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά, την ώρα που και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρουσιάζουν ηγετικές τάσεις καθώς έχουν τη δυνατότητα να αυξήσουν την παραγωγή τους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ασκεί έντονες πιέσεις στον OPEC τα τελευταία χρόνια για να αυξήσει την παραγωγή, καθώς επιδίωξε να εκπληρώσει την προεκλογική του υπόσχεση και να μειώσει τις εγχώριες τιμές της βενζίνης.

Οι αυξήσεις στην παραγωγή έχουν οδηγήσει σε πτώση των τιμών του πετρελαίου κατά περίπου 15% μέχρι στιγμής φέτος, ωθώντας τα κέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών στο χαμηλότερο επίπεδο από την πανδημία και προκαλώντας δεκάδες χιλιάδες περικοπές θέσεων εργασίας.

Η τιμή του Brent, μειώθηκε κατά 1,49 δολάρια, ή 2,22%, κλείνοντας στα 65,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate μειώθηκε κατά 1,61 δολάρια, ή 2,54%, στα 61,87 δολάρια.