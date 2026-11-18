Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το 2027 θα τεθούν σε ισχύ σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, προσφέροντας φορολογικές απαλλαγές και εκπτώσεις σε περισσότερους από δύο εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

Οι ιδιοκτήτες κύριων κατοικιών σε οικισμούς με περιορισμένο πληθυσμό θα απαλλαγούν πλήρως από τον φόρο, εφόσον πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Περίπου 800.000 ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα θα δικαιούνται μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50%, υπό την προϋπόθεση ότι η επιφάνεια των κτισμάτων τους δεν ξεπερνά τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Οι ιδιοκτήτες που ασφαλίζουν τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών θα επωφεληθούν από έκπτωση έως 20%, ανάλογα με τη φορολογητέα αξία του ακινήτου και τη διάρκεια της ασφάλισης.

Πλήρη απαλλαγή από τον φόρο θα λαμβάνουν επίσης τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και νοικοκυριά με μέλη που παρουσιάζουν αναπηρία, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες εισοδηματικές και περιουσιακές προϋποθέσεις.

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Σημαντικές αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ φέρνει το 2027, με περισσότερους από 2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτωννα εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από φορολογικές απαλλαγές και εκπτώσεις. Η μεγαλύτερη αλλαγή αφορά περίπου 650.000 ιδιοκτήτες κύριας κατοικίας σε μικρούς οικισμούς της χώρας, οι οποίοι θα δουν τον φόρο για το συγκεκριμένο ακίνητο να μηδενίζεται.

Συγκεκριμένα, από το 2027 προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, ενώ σε περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και σε συγκεκριμένες παραμεθόριες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας το πληθυσμιακό όριο αυξάνεται στους 2.200 κατοίκους.

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Για να χορηγηθεί η απαλλαγή, ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, το ακίνητο να αποτελεί την κύρια κατοικία του και η φορολογητέα αξία του να μην υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Από το μέτρο εξαιρείται η Περιφέρεια Αττικής, με εξαίρεση την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων. Επίσης, η απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε εξοχικά, δεύτερες κατοικίες ή άλλα ακίνητα του ίδιου ιδιοκτήτη.

Ποιοι δικαιούνται έκπτωση 50%

Περίπου 800.000 ιδιοκτήτες εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από μείωση κατά 50% στον συνολικό ΕΝΦΙΑ. Βασική προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος. Έτσι, το εισοδηματικό όριο διαμορφώνεται στις 10.000 ευρώ για ένα ζευγάρι χωρίς παιδιά, στις 11.000 ευρώ για οικογένεια με ένα παιδί και στις 12.000 ευρώ για οικογένεια με δύο παιδιά.

Παράλληλα, η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα, ενώ ισχύουν και περιουσιακά κριτήρια.

Έκπτωση έως 20% για ασφαλισμένες κατοικίες

Μία ακόμη κατηγορία ιδιοκτητών μπορεί να εξασφαλίσει έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2027, εφόσον έχει ασφαλίσει την κατοικία της έναντι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας. Για κατοικίες φορολογητέας αξίας έως 500.000 ευρώ, η έκπτωση φτάνει το 20%, ενώ για ακίνητα μεγαλύτερης αξίας περιορίζεται στο 10%. Για να εξασφαλιστεί ολόκληρη η έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ του 2027, η κατοικία πρέπει να είναι ασφαλισμένη για ολόκληρο το 2026. Για μικρότερη διάρκεια ασφάλισης, τουλάχιστον τριών μηνών, η μείωση υπολογίζεται αναλογικά.

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Ποιοι απαλλάσσονται για ολόκληρη την περιουσία τους

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ μπορούν επίσης να εξασφαλίσουν τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και οικογένειες με μέλος που παρουσιάζει αναπηρία τουλάχιστον 80%. Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ισχύει εισοδηματικό όριο 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος, καθώς και περιορισμός συνολικής επιφάνειας κτισμάτων στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Ειδικές απαλλαγές προβλέπονται ακόμη για ιδιοκτήτες σε μικρά ακριτικά νησιά και για ακίνητα που έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές.

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