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Συνεχίζουνι την πτωτική τους πορεία οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να βρίσκεται στα 87 δολάρια το βαρέλι καθώς οι επενδυτές αναμένουν τις επόμενες εξελίξεις γύρω από την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent υποχωρούσαν κατά 60 σεντς, ή 0,7%, στα 87,24 δολάρια το βαρέλι στις 00:04 GMT ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωνε επίσης απώλειες 0,7%, ή 56 σεντς, διαμορφούμενη στα 81,67 δολάρια το βαρέλι.

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Συμφωνα με το Reuters, η νέα υποχώρηση των τιμών σχεδόν 9% την τελευταία εβδομάδα, συνδέεται με τις αυξανόμενες προσδοκίες ότι οι επικείμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Κατάρ ενδέχεται να συμβάλουν στην επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ,

Ωστόσο, οι ιρανικές επιθέσεις σε τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ, προκαλούν τεράστια ανησυχία, φρενάροντας την περεταίρω μείωση των τιμών που τον τελευταίο χρόνο έχουν αυξηθεί πάνω από 41% στην διεθνή αγορά.