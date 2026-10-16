Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ανήλθε στα 2,202 ευρώ ανά λίτρο, επιβαρύνοντας σημαντικά το κόστος μετακίνησης των καταναλωτών.

Το πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης διαμορφώθηκαν αντίστοιχα στα 2,122 και 1,564 ευρώ ανά λίτρο σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Οι υψηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ασκούν έντονες πιέσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων.

Η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε στα 206,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα, παρουσιάζοντας μεγάλη μεταβλητότητα κατά τις τελευταίες ημέρες.

Το φυσικό αέριο παραμένει σε υψηλά επίπεδα τιμών λόγω της αυξημένης ζήτησης ενόψει του χειμώνα και των περιορισμών στις μεταφορές υγροποιημένου αερίου.

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Με μέση πανελλαδική τιμή 1,564 ευρώ το λίτρο ξεκίνησε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, φέρνοντας αντιμέτωπα τα ελληνικά νοικοκυριά με έναν ακόμη ακριβό χειμώνα. Την ίδια στιγμή, η βενζίνη έχει ξεπεράσει τα 2,20 ευρώ, το πετρέλαιο κίνησης παραμένει πάνω από τα 2,10 ευρώ και οι διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθούν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με το επίσημο ημερήσιο δελτίο τιμών της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου 2026, η μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης με παράδοση κατ’ οίκον διαμορφώθηκε στα 1,564 ευρώ το λίτρο, με βάση τις τιμές 535 πρατηρίων. Αυτό σημαίνει ότι ένα νοικοκυριό που θα προμηθευτεί 500 λίτρα θα πληρώσει 782 ευρώ, ενώ για 1.000 λίτρα η δαπάνη ανεβαίνει στα 1.564 ευρώ. Για μια πολυκατοικία που χρειάζεται 2.000 λίτρα, ο λογαριασμός φτάνει τα 3.128 ευρώ, πριν από οποιαδήποτε ενίσχυση μέσω του επιδόματος θέρμανσης.

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Ακριβότερο έως και 43% σε σχέση με πέρυσι

Η σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025 αποτυπώνει το μέγεθος της επιβάρυνσης. Πέρυσι, κατά την έναρξη της περιόδου διάθεσης, οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης κυμαίνονταν περίπου μεταξύ 1,09 και 1,12 ευρώ το λίτρο.

Με τη φετινή μέση τιμή στα 1,564 ευρώ, η αύξηση διαμορφώνεται μεταξύ 39,6% και 43,5%. Για μια παραγγελία 1.000 λίτρων, η πρόσθετη δαπάνη φτάνει τα 444 έως 474 ευρώ, ανάλογα με την περσινή τιμή σύγκρισης. Πρόκειται για σημαντική επιβάρυνση, ιδιαίτερα για τα νοικοκυριά που χρησιμοποιούν το πετρέλαιο ως βασική πηγή θέρμανσης.

Πάνω από 2,20 ευρώ η βενζίνη

Ανοδικές πιέσεις καταγράφονται συνολικά στην αγορά καυσίμων.

Καύσιμο Μέση τιμή 15/10/2026 Πετρέλαιο θέρμανσης 1,564 €/λίτρο Αμόλυβδη 95 οκτανίων 2,202 €/λίτρο Αμόλυβδη 100 οκτανίων 2,454 €/λίτρο Πετρέλαιο κίνησης 2,122 €/λίτρο Υγραέριο κίνησης 1,142 €/λίτρο

Πηγή: Επίσημο ημερήσιο δελτίο τιμών καυσίμων, 15 Οκτωβρίου 2026. Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

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Με αυτά τα δεδομένα, το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ 50 λίτρων με αμόλυβδη κοστίζει 110,10 ευρώ, ενώ με πετρέλαιο κίνησης 106,10 ευρώ. Η υψηλή τιμή του ντίζελ επιβαρύνει παράλληλα το κόστος μεταφοράς και διανομής προϊόντων, δημιουργώντας πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις.

Brent κοντά στα 106 δολάρια – Αβεβαιότητα στις αγορές

Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου δεν αφήνουν μεγάλα περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση αποκλιμάκωση. Το Brent κινείται μεταξύ 104,90 και 105,90 δολαρίων το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI μεταξύ 96,85 και 97,82 δολαρίων.

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών μεταφορών διατηρούν την αβεβαιότητα. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του αργού δεν μεταφέρονται αυτομάτως στις αντλίες. Καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν επίσης οι τιμές των διυλισμένων προϊόντων, η ισοτιμία ευρώ–δολαρίου και η φορολογία.

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Ηλεκτρικό ρεύμα στα 206 ευρώ – Φυσικό αέριο κοντά στα 86 ευρώ

Η ενεργειακή πίεση δεν περιορίζεται στο πετρέλαιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου διαμορφώνεται στα 206,18 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σημειώνοντας ημερήσια αύξηση 28,43%.

Παράλληλα, το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο παραμένει κοντά στα 86 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καθώς οι περιορισμοί στις μεταφορές LNG από τη Μέση Ανατολή συντηρούν την ανησυχία για την επάρκεια του εφοδιασμού.

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Πρόσθετο παράγοντα αβεβαιότητας αποτελεί η πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών φυσικού αερίου, η οποία βρίσκεται περίπου στο 74%, σε μια περίοδο που η ζήτηση για θέρμανση αναμένεται να αυξηθεί.