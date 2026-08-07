Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 3,4% τον Ιούλιο, παρουσιάζοντας υποχώρηση από το 4,4% του Ιουνίου, παρά τις έντονες πληθωριστικές πιέσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες.

Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε σημαντικές ετήσιες αυξήσεις στις τιμές της στέγασης, των μεταφορών, των καυσίμων και των υπηρεσιών εστίασης, επιβαρύνοντας σημαντικά τα νοικοκυριά.

Οι τιμές των τροφίμων εμφάνισαν μικρή συνολική μεταβολή, καθώς οι σημαντικές αυξήσεις σε κρέατα και γαλακτοκομικά αντισταθμίστηκαν από τις μειώσεις σε ελαιόλαδο και φρέσκα φρούτα.

Ο μηνιαίος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μειώθηκε κατά 1,4% λόγω των θερινών εκπτώσεων, ενώ ο μέσος πληθωρισμός δωδεκαμήνου ανήλθε στο 3,3% για την εξεταζόμενη περίοδο.

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Στο 3,4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο, από 4,4% τον Ιούνιο, με την ακρίβεια ωστόσο να παραμένει το μεγαλύτερο αγκάθι για τα νοικοκυριά καθώς παραμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα με τις μεγαλύτερες ανατιμήσεις να εντοπίζονται, σε τρόφιμα, στέγαση, καύσιμα και μετακινήσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε μηνιαία βάση ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή φαίνεται να μειώθηκε κατά 1,4%, κυρίως λόγω των θερινών εκπτώσεων, ωστόσο ο μέσος πληθωρισμός δωδεκαμήνου, από Αύγουστο του 2025 έως τον Ιούλιο του 2026 έχειεκτιναχθεί στο 3,3%, από 2,6% την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

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Στέγαση και μεταφορές

Το μεγαλύτερο βάρος προέρχεται από τη στέγαση, όπου οι τιμές ήταν τον Ιούλιο αυξημένες κατά 8,8% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Η συγκεκριμένη κατηγορία είχε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, και τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στον γενικό δείκτη, κατά 1,33 ποσοστιαίες μονάδες.

Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4%, ενώ κατά 5,8% αυξήθηκαν οι τιμές στην κατηγορία ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια. Η ένδυση και υπόδηση ήταν ακριβότερη κατά 3,3%, η εκπαίδευση κατά 2,8%, η υγεία κατά 1,1% και τα τρόφιμα συνολικά κατά 0,4%.

Ιδιαίτερα η εικόνα στη στέγαση δείχνει ότι το κόστος κατοικίας εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες εστίες πίεσης. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν κατά 6,8% μέσα σε έναν χρόνο, η επισκευή και συντήρηση κατοικίας κατά 4,8% και οι διάφορες υπηρεσίες που σχετίζονται με το σπίτι κατά 5,5%. Το φυσικό αέριο ήταν ακριβότερο κατά 16,7%, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει εντυπωσιακή ετήσια αύξηση 53,2%. Αντίθετα, ο ηλεκτρισμός υποχώρησε κατά 2,2%.

Τρόφιμα

Ο γενικός δείκτης των τροφίμων παρουσιάζει σχετικά περιορισμένη αύξηση, μόλις 0,4%, ωστόσο πίσω από αυτόν τον αριθμό κρύβονται μεγάλες αποκλίσεις.

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Το μοσχάρι ακρίβυνε κατά 14,3%, το αρνί και κατσίκι κατά 12,4%, τα αλίπαστα ψάρια κατά 9,6%, η μαργαρίνη και τα άλλα φυτικά λίπη κατά 8,6%, το χοιρινό κατά 3,4% και τα γαλακτοκομικά και αυγά κατά 2,9%.

Τη συνολική εικόνα των τροφίμων συγκράτησαν οι μεγάλες μειώσεις σε άλλες κατηγορίες. Το ελαιόλαδο ήταν φθηνότερο κατά 21,7%, τα φρούτα κατά 9,4%, τα παγωτά κατά 8,8% και τα λαχανικά κατά 1,5%.

Καύσιμα και μετακινήσεις

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Ιδιαίτερα έντονο είναι πλέον το αποτύπωμα των καυσίμων. Η τιμή του πετρελαίου κίνησης βρίσκεται 22,1% υψηλότερα από τον Ιούλιο του 2025, ενώ η βενζίνη έχει αυξηθεί κατά 13,3%.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η επιβάρυνση για όσους ταξιδεύουν αεροπορικώς, καθώς η μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο έχει ακριβύνει κατά 17,5% μέσα σε έναν χρόνο.

Μάλιστα, οι πιέσεις στα καύσιμα δεν είναι μόνο ετήσιες. Μέσα σε μόλις έναν μήνα, από τον Ιούνιο στον Ιούλιο, το πετρέλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 12,1%, ενώ τα αεροπορικά εισιτήρια κατά 13,7%.

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Ακριβότερη κατά 6,4% η έξοδος για φαγητό

Η ακρίβεια παραμένει αισθητή και στις υπηρεσίες. Οι τιμές σε εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, ταχυφαγεία και κυλικεία αυξήθηκαν κατά 6,4% σε ετήσια βάση, ενώ τα πακέτα διακοπών ακρίβυναν κατά 6,2%.

Αυξημένο είναι και το κόστος των ασφαλίσεων. Τα ασφάλιστρα υγείας αυξήθηκαν κατά 7% και τα ασφάλιστρα οχημάτων κατά 1,9%, ενώ οι υπηρεσίες κομμωτηρίων και καταστημάτων προσωπικής φροντίδας ήταν ακριβότερες κατά 4,2%.

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