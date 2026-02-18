Το σκάνδαλο του 1,86 εκατ. ευρώ στον ΟΠΕΚΑ δεν είναι απλώς μια υπόθεση διοικητικών λαθών. Είναι η αποτύπωση ενός μηχανισμού που λειτούργησε για χρόνια με όρους «μαγαζιού», με εμβόλιμους φακέλους, χειρόγραφες αιτήσεις εκτός συστήματος και εγκρίσεις χωρίς πρωτόκολλο! Και το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι μόνο ποιοι υπέγραψαν -οι δύο πρώην προϊστάμενοι- αλλά ποιοι εξυπηρετήθηκαν και ποιοι διαμεσολάβησαν.

Η αφετηρία

Σε συνέχεια του πορίσματος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ), το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διευκρίνισε ότι ο έλεγχος για τις παράτυπες εγκρίσεις επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης την περίοδο 2020–2022 δεν ξεκίνησε τυχαία. Η αφετηρία ήταν εσωτερική.

Τον Νοέμβριο του 2023, μετά από αναφορές της αρμόδιας υπηρεσίας, εντοπίστηκαν στο φυσικό αρχείο αιτήσεων:

Εμβόλιμοι φάκελοι «εκτός σειράς» και πρωτοκόλλου

Χειρόγραφες αιτήσεις που δεν είχαν καταχωριστεί στο πληροφοριακό σύστημα

Στις 13 Δεκεμβρίου 2023, η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ έδωσε εντολή για έκτακτο εσωτερικό έλεγχο, ο οποίος επεκτάθηκε στο σύνολο της επίμαχης περιόδου.

Τα ευρήματα μιλούν από μόνα τους: Αιτήσεις χωρίς αριθμό πρωτοκόλλου. Ελλιπή ή ανυπόγραφα δικαιολογητικά. Περιπτώσεις που δεν πληρούσαν τα νόμιμα κριτήρια. Ο φάκελος έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Εφετών.

Το «μαγαζάκι» των δύο πρώην προϊσταμένων

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται δύο πρώην προϊστάμενοι, οι οποίοι φέρονται να είχαν στήσει ένα άτυπο σύστημα έγκρισης επιδομάτων, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η εικόνα που σχηματίζεται δεν παραπέμπει σε απλή αμέλεια. Παραπέμπει σε οργανωμένη πρακτική. Φάκελοι «εκτός σειράς». Χειρόγραφες αιτήσεις που δεν περνούσαν από το σύστημα. Εγκρίσεις χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Με απλά λόγια, ένα «παράθυρο» μέσα στον Οργανισμό που λειτουργούσε παράλληλα με τον επίσημο μηχανισμό. Και αυτό το παράθυρο δεν ανοίγει μόνο του…

Ποιοι έφερναν τους φακέλους;

Το επόμενο κρίσιμο ερώτημα που εξετάζεται είναι ακόμη πιο σοβαρό: Ποιοι ήταν οι τρίτοι που προσκόμιζαν στοιχεία για φακέλους; Πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται εάν υπήρχαν πρόσωπα άσχετα με τον Οργανισμό αλλά και με τους ίδιους τους δικαιούχους, τα οποία διακινούσαν αιτήσεις ή δικαιολογητικά. Εξετάζεται με άλλα λόγια το ενδεχόμενο ύπαρξης κυκλώματος με:

Λογιστές

Μεσάζοντες

Τρίτους «διευκολυντές»

Πρόσωπα που πιθανόν «πουλούσαν εξυπηρέτηση» σε ενδιαφερόμενους, προφανώς με το αζημίωτο. Αν επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, δεν μιλάμε απλώς για υπηρεσιακή εκτροπή. Μιλάμε για οργανωμένο σύστημα διαμεσολάβησης σε βάρος του Δημοσίου.

Διακοπή της δράσης και πειθαρχικές διώξεις

Μετά τις καταγγελίες του 2023, ο ΟΠΕΚΑ προχώρησε:

Στη διακοπή της παράνομης δράσης των εμπλεκόμενων υπαλλήλων

Σε εσωτερικό έλεγχο

Στη συνεργασία με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας

Στη διαβίβαση πλήρους φακέλου στη Δικαιοσύνη

Παράλληλα, κινείται η διαδικασία αναζήτησης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και πειθαρχικού ελέγχου των εμπλεκόμενων υπαλλήλων, με το αρμόδιο υπουργείο να διαμηνύει «καμία ανοχή σε κακοδιαχείριση κοινωνικών παροχών».

Η έρευνα πλέον καλείται να απαντήσει τρία ερωτήματα:

Ποιοι υπέγραφαν;

Ποιοι εξυπηρετήθηκαν;

Ποιοι μεσολαβούσαν;

Αν αποδειχθεί ότι υπήρξε κύκλωμα που «πουλούσε πρόσβαση» στο επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, τότε το ζήτημα ξεπερνά τα στενά όρια ενός οργανισμού και αγγίζει την καρδιά της διοικητικής διαφάνειας. Η Δικαιοσύνη έχει πλέον τον λόγο.

