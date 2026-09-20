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Ο Σάββας Σαββαΐδης της Greece Sotheby's International Realty συνδέει άμεσα αυτή τη βελτίωση με την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην αγορά ακινήτων.

Η ζήτηση για πολυτελή ακίνητα παρουσίασε σημαντική άνοδο 35% το πρώτο εξάμηνο του 2026, φθάνοντας τα 6,11 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η κατηγορία των ακινήτων αξίας άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ κυριάρχησε στη συνολική ζήτηση, αντιπροσωπεύοντας το 70% της αξίας των εκδηλωμένων αγοραστικών ενδιαφερόντων.

Η ενίσχυση της πιστοληπτικής εικόνας αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει θετικά το κόστος κεφαλαίου και την προσέλκυση επενδύσεων σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

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Τη σύνδεση μεταξύ της βελτίωσης της πιστοληπτικής εικόνας της Ελλάδας και της αυξανόμενης εμπιστοσύνης των διεθνών επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων επισημαίνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Greece Sotheby’s International Realty, Σάββας Σαββαΐδης, σε δήλωση του με αφορμή τις τελευταίες αποφάσεις των οίκων αξιολόγησης.

Όπως αναφέρει, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο δύο αποφάσεων αξιολόγησης. Η Scope Ratings αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας σε BBB+ από BBB, με σταθερές προοπτικές, ενώ η Moody’s Ratings αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε θετικές, διατηρώντας την αξιολόγηση στο Baa3.

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H Scope απέδωσε την απόφασή της στην ταχεία αποκλιμάκωση του λόγου του δημόσιου χρέους και στην ενίσχυση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στα πρωτογενή πλεονάσματα, στις διαρθρωτικές βελτιώσεις στη φορολογική διοίκηση και στη συνετή δημοσιονομική διαχείριση. Αντίστοιχα, η Moody’s επισήμανε ότι οι μεταρρυθμίσεις ενισχύουν την οικονομική και δημοσιονομική ανθεκτικότητα περισσότερο από όσο είχε αρχικά εκτιμήσει ο οίκος.

Στην ίδια τοποθέτηση γίνεται αναφορά και στην πορεία βασικών μακροοικονομικών μεγεθών. Όπως σημειώνεται, οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων βρίσκονται χαμηλότερα από εκείνες της Γαλλίας, της Ιταλίας και των ΗΠΑ, ενώ ο λόγος του ελληνικού δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει φέτος κάτω από το αντίστοιχο επίπεδο της Ιταλίας. Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει την πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισ. ευρώ χρέους της περιόδου των προγραμμάτων διάσωσης μέσα στο 2026.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο κ. Σαββαΐδης στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας της χώρας στην αγορά πολυτελών ακινήτων.

«Η πιστοληπτική αξιολόγηση μιας χώρας είναι το πρώτο στοιχείο που εξετάζει ένας διεθνής επενδυτής όταν κατανέμει κεφάλαια. Όταν αναβαθμίζεται η αξιολόγηση της Ελλάδας, κάθε συζήτηση για ελληνικά περιουσιακά στοιχεία ξεκινά από ισχυρότερη βάση και η αγορά κατοικίας είναι το πεδίο όπου αυτή η εμπιστοσύνη γίνεται περισσότερο απτή», αναφέρει.

Όπως επισημαίνει, οι κρατικές πιστοληπτικές αξιολογήσεις επηρεάζουν το κόστος κεφαλαίου, τη διάθεση των private banks να χρηματοδοτήσουν διασυνοριακές αγορές και το πλαίσιο κινδύνου βάσει του οποίου τα family offices κατανέμουν κεφάλαια σε πραγματικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα με στοιχεία της Greece Sotheby’s International Realty που παραθέτει ο ίδιος, η συνολική εκφρασμένη ζήτηση από υποψήφιους αγοραστές έφθασε τα 6,11 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 35% σε ετήσια βάση. Η ζήτηση από Βρετανούς αγοραστές αυξήθηκε κατά 60%, ενώ οι αγοραστές χωρίς φορολογική κατοικία στην Ελλάδα αντιπροσώπευσαν το 29% των συναλλαγών στην ανώτερη κατηγορία της αγοράς.

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Παράλληλα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, η κατηγορία των ultra-luxury ακινήτων αξίας άνω των 5 εκατ. ευρώ αντιπροσώπευσε το 70% της συνολικής αξίας της ζήτησης.

«Αυτό που επισημοποίησαν οι οίκοι αξιολόγησης την Παρασκευή, εμείς το βλέπουμε καθημερινά στα δικά μας στοιχεία: τα 6,11 δισ. ευρώ εκδηλωμένου αγοραστικού ενδιαφέροντος το πρώτο εξάμηνο του 2026, αυξημένα κατά 35% σε ετήσια βάση, αντανακλούν την ίδια εμπιστοσύνη στην πορεία της Ελλάδας — μια εμπιστοσύνη που καταγράφηκε στη ζήτηση πριν αποτυπωθεί στις αξιολογήσεις», αναφέρει ο κ. Σαββαΐδης.

Στην τοποθέτησή του εκτιμά ακόμη ότι, εφόσον οι δημοσιονομικές επιδόσεις συνεχίσουν να υπερβαίνουν τους στόχους, η περαιτέρω βελτίωση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας μπορεί να ενισχύσει την επανατιμολόγηση του ελληνικού κινδύνου και τα θεμελιώδη μεγέθη που στηρίζουν τις αξίες των prime και trophy ακινήτων.

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Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται από την έκθεση The State of Greek Luxury Property at Mid-Year 2026, οι ολοκληρωμένες συναλλαγές της Greece Sotheby’s International Realty από το 2016 ανέρχονται συνολικά σε 650 εκατ. ευρώ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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