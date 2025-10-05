Απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Πατέλη:

Το πρωί της Τρίτης 3 Δεκεμβρίου 2024, κάθισα στ’ αριστερά του Πρωθυπουργού σε ένα κλειστό δωμάτιο πρωινού στο ξενοδοχείο στο Λονδίνο. Ήταν μια off-the-record συζήτηση με δημοσιογράφους της εφημερίδας Financial Times. Στα πρώτα 50 λεπτά της συζήτησης, τον ρώτησαν για την έκθεση Ντράγκι, για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για τις εκλογές στη Γερμανία, για τη νέα κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δέκα λεπτά πριν τη λήξη του χρόνου, ο γνωστός δημοσιογράφος Μάρτιν Γουλφ παρενέβη, κοιτάζοντας τον Πρωθυπουργό: «Συγνώμη για τη διακοπή, αλλά θα ήθελα να προλάβω να κάνω και μία ερώτηση για την Ελλάδα: Πώς τα καταφέρατε εσείς οι Έλληνες;»

Advertisement

Advertisement

Σε ένα βιβλίο που μοιάζει με απομνημονεύματα αλλά και με μία προσωπική εξομολόγηση, ο Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019 -2024), αφηγείται εκ των έσω τη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας (αυτός είναι και ο τίτλος που δεσπόζει στο εξώφυλλο): από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση, μια ανάσα από τον διεθνή εξοστρακισμό, μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

“Με σκηνές πίσω από κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός, αποτυπώνει το παρασκήνιο μιας διαδρομής που μας έκανε και πάλι υπερήφανους για την Ελλάδα στο εξωτερικό”, αναφέρει στην περιγραφή του βιβλίου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος αύριο στα βιβλιοπωλεία, ενώ η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 19:00, στο Αμφιθέατρο «Ίδρυμα Ωνάση» της Εθνικής Πινακοθήκης – Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, με ομιλητές τον Γιάννη Στουρνάρα, τη Μαριαλένα Αθανασοπούλου, τη Ρέα Βιτάλη, αλλά και τον ίδιο τον συγγραφέα.

Μέσα στην πανδημία, τις διεθνείς αναταράξεις και φυσικές καταστροφές, παρακολουθούμε την σταδιακή αλλαγή της εικόνας της χώρας από διεθνή παρία σε αξιόπιστο προορισμό επενδύσεων. Ένα βιβλίο για τις ιδέες, τους ανθρώπους, τα σωστά και τα λάθη που διαμόρφωσαν μια ιστορική πενταετία· και μια μαρτυρία για το πώς οι αγορές πείθονται μέσα από σταθερή συνέπεια.

Χωρίς εξωραϊσμούς, αλλά με την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα μπορεί», αυτή είναι η συγκλονιστική ματιά ενός τεχνοκράτη που έζησε από μέσα ιστορικά γεγονότα – και απαντά στο ερώτημα που τέθηκε από τον διεθνή τύπο: «Πώς τα καταφέρατε;»

Τι λένε για το βιβλίο Στουρνάρας και Δημοκίδης

Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο θα αποτελέσει ένα από τα συστατικά της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας του τόπου μας – Γιάννης Στουρνάρας

Μια ζουμερή, συναρπαστική αφήγηση που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία – Άρης Δημοκίδης