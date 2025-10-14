Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα θετικά το έκτο αίτημα πληρωμής της Ελλάδας, ύψους 2,44 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), του βασικού πυλώνα του προγράμματος NextGenerationEU. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προόδου για την Ελλάδα στην πορεία υλοποίησης του εθνικού σχεδίου ανάκαμψης, που συνδυάζει μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας.

Συνολικά, το ελληνικό σχέδιο χρηματοδοτείται με 18,22 δισ. ευρώ σε επιχορηγήσεις και 17,73 δισ. ευρώ σε δάνεια, και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δράσεων που στοχεύουν στον ψηφιακό, πράσινο και κοινωνικό μετασχηματισμό της χώρας. Με τη σημερινή θετική αξιολόγηση, τα συνολικά κονδύλια που έχουν εκταμιευθεί φτάνουν τα 23,45 δισ. ευρώ, δηλαδή το 65% των συνολικών πόρων του σχεδίου, ενώ έχει ήδη επιτευχθεί σχεδόν το ήμισυ των οροσήμων και στόχων (48%).

Σύμφωνα με την αξιολόγηση της Επιτροπής, η Ελλάδα ολοκλήρωσε επιτυχώς 32 ορόσημα και 7 στόχους που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Εφαρμογής του Συμβουλίου για την έκτη δόση. Οι μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις που συνδέονται με αυτήν την πληρωμή αναμένεται να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων, ενισχύοντας την υγεία, την εκπαίδευση, τη δημόσια διοίκηση και τη φορολογική δικαιοσύνη.

Μεταξύ των σημαντικότερων παρεμβάσεων της έκτης δόσης περιλαμβάνονται:

η θέσπιση νομικού πλαισίου για το ανανεώσιμο υδρογόνο και το βιώσιμο βιομεθάνιο ,

, η διευκόλυνση της χρήσης προπληρωμένων καρτών για τους δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων,

για τους δικαιούχους κοινωνικών επιδομάτων, η δημιουργία εθνικής ψηφιακής βάσης δεδομένων υγείας για γιατρούς και ασθενείς,

για γιατρούς και ασθενείς, η ενίσχυση του θεσμού του προσωπικού ιατρού ,

, η εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης σε 36.000 σχολικές αίθουσες ,

, η ίδρυση πλατφόρμας ενημέρωσης φορολογουμένων ,

, η σύσταση δικαστικής αστυνομίας ,

, η τοποθέτηση 12.200 φωτοβολταϊκών πάνελ σε κατοικίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ιδιοκατανάλωση,

σε κατοικίες και αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ιδιοκατανάλωση, καθώς και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών των επιχειρήσεων με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Η Ελλάδα υπέβαλε το έκτο αίτημα πληρωμής στις 18 Ιουλίου 2025. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αποστείλει τη θετική προκαταρκτική της αξιολόγηση στην Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή (EFC), η οποία θα πρέπει να εκφράσει τη γνώμη της πριν από την τελική απόφαση για την εκταμίευση.