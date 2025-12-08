Τους επόμενους δώδεκα μήνες η κυβέρνηση επιφυλάσσει ένα ασφυκτικό πρέσινγκ σε όσους φοροδιαφεύγουν, ενεργοποιώντας το πιο εκτεταμένο πλέγμα ελέγχων και διασταυρώσεων που έχει στηθεί ποτέ στη χώρα. Με ένα ψηφιακό δίχτυ που αγκαλιάζει σχεδόν κάθε οικονομική δραστηριότητα (από POS και e-τιμολόγηση έως τραπεζικές κινήσεις, μισθοδοσίες και δηλωμένες περιουσίες) η ΑΑΔΕ επιχειρεί να εντοπίσει παραβάσεις που μέχρι σήμερα περνούσαν «κάτω από τα ραντάρ». Ένα δίχτυ από το οποίο, όπως παραδέχονται στελέχη του οικονομικού επιτελείου, «δύσκολα ξεφεύγει πλέον κανείς».

Φοροκυνηγητό σε όλη την Ελλάδα

Ο στόχος αυτού του επιχειρησιακού σχεδίου είναι ξεκάθαρος, η είσπραξη 2,2 δισ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, εκ των οποίων τα 1,1 δισ. ευρώ υπολογίζεται ότι θα προέλθουν από πρόστιμα κάθε μορφής. Η κυβέρνηση θέλει να δείξει ότι η μάχη κατά της φοροδιαφυγής δεν είναι απλώς δημοσιονομική ανάγκη, αλλά και μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης προς τους συνεπείς φορολογούμενους που για χρόνια αισθάνονταν πως «μόνο οι ίδιοι πληρώνουν».

Το πρώτο μεγάλο πεδίο ελέγχων αφορά τη μη έκδοση ή αλλοίωση αποδείξεων. Από την απόκρυψη τζίρου μέσω μη διασυνδεδεμένων POS, μέχρι τα «διπλά βιβλία» και τις παραποιημένες λογιστικές εγγραφές, τα ψηφιακά εργαλεία της ΑΑΔΕ επιτρέπουν πλέον την άμεση ανίχνευση αποκλίσεων, συχνά σε πραγματικό χρόνο. Εκεί όπου κάποτε χρειάζονταν μήνες για να εντοπιστεί μια παρατυπία, σήμερα τα δεδομένα διασταυρώνονται αυτόματα, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για παρακάμψεις.

Το δεύτερο μέτωπο αφορά τις παραβάσεις στον ΦΠΑ, τη μη απόδοση φόρου που έχει ήδη εισπραχθεί, τις «δημιουργικές» δηλώσεις που μειώνουν τεχνητά τις οφειλές και τις καθυστερήσεις που ενεργοποιούν προσαυξήσεις. Με τον ΦΠΑ να αποτελεί τη βασικότερη πηγή εσόδων του Δημοσίου, οι στοχευμένοι έλεγχοι θεωρούνται κομβικοί.

Στο στόχαστρο μπαίνει και η αδήλωτη εργασία, ένα φαινόμενο που αποδυναμώνει τόσο τα ασφαλιστικά ταμεία όσο και τον υγιή ανταγωνισμό. Οι μικτές επιχειρήσεις ελέγχων ΑΑΔΕ–ΣΕΠΕ θα αναζητήσουν μη δηλωμένους εργαζόμενους, πλασματικές ώρες απασχόλησης και μισθολογικές αποκλίσεις ανάμεσα στο δηλωθέν και το πραγματικό εισόδημα. Πρόκειται για έναν τομέα όπου τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα υψηλά και λειτουργούν αποτρεπτικά.

Στο “στόχαστρο” και το… life style

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι στοχευμένοι έλεγχοι lifestyle, οι οποίοι αξιοποιούν πλέον big data, τραπεζικές διασταυρώσεις και πληροφορίες από αγορές μεγάλης αξίας. Αγορές ακινήτων, πολυτελών οχημάτων ή δαπάνες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωμένα εισοδήματα θα ενεργοποιούν αυτομάτως έλεγχο, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στις έρευνες για «μαύρο χρήμα».

Η φορολογική δικαιοσύνη δεν είναι τιμωρία

Τέλος, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb θα βρεθούν ξανά στο μικροσκόπιο. Μη δηλωμένα εισοδήματα, παραλείψεις (στη δήλωση ΜΑΡΚ) και παράνομες μισθώσεις (χωρίς Αριθμό Μητρώου Ακινήτου) αποτελούν πλέον εύκολα ανιχνεύσιμες παραβάσεις, χάρη στη διασύνδεση της ΑΑΔΕ με τις πλατφόρμες και τους παρόχους υπηρεσιών.

Το επόμενο δωδεκάμηνο αναμένεται να είναι ιδιαίτερα πυκνό σε ελέγχους και κυρώσεις. Όμως, πέρα από τους αριθμητικούς στόχους, η κυβέρνηση θέλει να εμπεδώσει ένα διαφορετικό μήνυμα, ότι η φορολογική δικαιοσύνη δεν είναι τιμωρία, αλλά προϋπόθεση για μια οικονομία που λειτουργεί δίκαια και ισότιμα για όλους. Στο βαθμό που το ψηφιακό δίχτυ εφαρμόζεται με συνέπεια, η εποχή της «ατιμωρησίας» φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.

