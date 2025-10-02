Καλά είναι τα νέα για την πλειονότητα των καταναλωτών καθώς τα τιμολόγια ρεύματος θα παραμείνουν σταθερά και τον Οκτώβριο, σε σχέση με τον Σεπτέμβριο, καθώς οι προμηθευτές που έχουν τα μεγαλύτερα μερίδια αγοράς απορρόφησαν τις αυξήσεις στις χονδρικές τιμές της ενέργειας.

Ωστόσο, αρκετές εταιρείες με μικρότερα μερίδια προχώρησαν σε αυξήσεις, καθώς πέρασαν στους καταναλωτές τις αυξήσεις της χονδρικής τιμής τον Σεπτέμβριο κατά 27%, στα 92,77 ευρώ ανά μεγαβατώρα από 73,15 τον Αύγουστο.

Η ΔΕΗ που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο προχώρησε σε “πάγωμα” του “πράσινου” οικιακού τιμολογίου στο επίπεδο του Σεπτεμβρίου, δηλαδή στα 0,129 ευρώ/kWh για κατανάλωση μέχρι 500 κιλοβατώρες το μήνα, 0,153 ευρώ για υψηλότερη κατανάλωση και 0,11481 για τις ώρες μειωμένης χρέωσης (το παλιό “νυχτερινό”).

Σε όλες τις περιπτώσεις πάντως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής, τα τιμολόγια του Οκτωβρίου είναι χαμηλότερα από εκείνα του Αυγούστου σε ποσοστό από 2 έως 17% ανάλογα με τον πάροχο.

Σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα διαμορφώνονται τα μπλε (σταθερά) τιμολόγια πολλών προμηθευτών, με αρκετές περιπτώσεις κάτω από τα 10 σεντς ανά κιλοβατώρα. Τα μπλε τιμολόγια εκτός από χαμηλότερες χρεώσεις (σε πολλές περιπτώσεις), εξασφαλίζουν και προστασία από ενδεχόμενες ανατιμήσεις τους επόμενους μήνες.

Το σύνολο των τιμολογίων από όλους τους προμηθευτές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής, https://energycost.gr