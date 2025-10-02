Οι τιμές ρεύματος για τον Οκτώβριο φανερώνουν ξεκάθαρα ποιος δίνει τον τόνο στην αγορά! Οι μεγάλοι παίκτες, όπως η ΔΕΗ και η Protergia, κράτησαν ή και μείωσαν το κόστος στο «πράσινο» κυμαινόμενο τιμολόγιο, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι αυτοί χαράσσουν την κατεύθυνση. Από την άλλη, υπήρξαν εταιρείες που προχώρησαν σε διψήφιες αυξήσεις, ακόμα και άνω του 30%, αποδεικνύοντας πόσο άνισος είναι ο ανταγωνισμός.



Συνολικά, η μέση τιμή της αγοράς στα «πράσινα» τιμολόγια για τον Οκτώβριο σκαρφάλωσε στα 17,1 λεπτά/kWhαπό 14 λεπτά τον Σεπτέμβριο (+21%). Ο μεγαλύτερος «παίκτης» της αγοράς, η ΔΕΗ, έδωσε τιμή στο «πράσινο» Τιμολόγιο στα 12,9 λεπτά/kWh.

Ποιοι έριξαν, ποιοι ανέβασαν το «πράσινο»

ΔΕΗ: κράτησε σταθερή την τιμή στα 12,9 λεπτά/kWh (11,48 λεπτά στη χαμηλή ζώνη).

Protergia: μείωση στα 14,9 λεπτά, την τρίτη χαμηλότερη τιμή.

ΗΡΩΝ: αύξηση στα 14,76 λεπτά, αλλά παραμένει δεύτερη φθηνότερη μετά τη ΔΕΗ.

Elpedison: σταθερό για τις πρώτες 100 kWh (15,24 λεπτά), αλλά από την 101η και πάνω… εκτίναξη στα 21,9 λεπτά.

Φυσικό Αέριο: αύξηση στα 16,6 λεπτά.

NRG: στα 18,5 λεπτά (από 15,9).

Ζενίθ: στα 22,81 λεπτά (από 16,15).

Volton: στα 15,89 λεπτά (από 13,5).

Χονδρική και καταναλωτές στο… «σκοτάδι»

Η εικόνα περιπλέκεται από τη χονδρική αγορά, όπου οι τιμές ξεπέρασαν τα 144 €/MWh την τελευταία εβδομάδα, ενώ όταν γράφονται αυτές οι γραμμές κινούνται στα 120–122 €/MWh, πολύ πάνω από τα ~90 €/MWh του Σεπτεμβρίου. Με δεδομένο μάλιστα ότι τα αποθέματα φυσικού αερίου στην ΕΕ να είναι 10% λιγότερα από πέρυσι, οι αναλυτές δυσκολεύονται να «δουν» με ασφάλεια την πορεία των τιμών τους επόμενους μήνες. Πολύ περισσότερο δε, οι καταναλωτές…

Ο καταναλωτής σε «λαβύρινθο»

Η ουσία για το ελληνικό νοικοκυριό δεν είναι μόνο η τιμή του «πράσινου» τιμολογίου. Κάθε πάροχος προτείνει διαφορετικά σχήματα ενέργειας: Χρώματα («πράσινα», «μπλε», «κίτρινα»), ποσοστά εκπτώσεων, πάγια, προσαυξήσεις. Το αποτέλεσμα; Ο καταναλωτής δυσκολεύεται να συγκρίνει, χάνει τον έλεγχο και τελικά πληρώνει χωρίς να ξέρει αν όντως βγαίνει κερδισμένος.

Η στροφή στα «μπλε»

Δεν είναι τυχαίο ότι οι «μπλε» σταθερές συμβάσεις γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς καθώς είναι έως και 15% φθηνότερες από τα πράσινα τιμολόγια. Οι σταθεροί πελάτες φτάνουν τα 2 εκατομμύρια και οι πάροχοι ρίχνουν συνεχώς νέες παραλλαγές στη μάχη.

Οι τιμές στα «πράσινα» για τον Οκτώβριο φανερώνουν ότι οι μεγάλοι όμιλοι κρατούν το τιμόνι της αγοράς. Οι υπόλοιποι άλλοτε ακολουθούν, άλλοτε εκτοξεύουν τις τιμές, αφήνοντας τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις μπερδεμένα μέσα σε χρώματα, ρήτρες και λογαριασμούς που όλο και φουσκώνουν.

Και όλα αυτά, πριν μπει καλά – καλά ο χειμώνας…