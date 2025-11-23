Εδω και δεκαετίες η Σαουδική Αραβία προετοιμάζεται για την εποχή που το πετρέλαιο δεν θα είναι η κινητήριος δύναμή της. Μετά την εξωστρέφεια των τελευταίων χρόνων, με την κατασκευή φουτουριστικών πόλεων και διεθνών αθλητικών διοργανώσεων η χώρα κάνει μια τεράστια στροφή στην τεχνητή νοημοσύνη.

Άλλωστε, διαθέτει τις πλέον κατάλληλες συνθήκες για να δημιουργηθούν τα περίφημη Data center. Ατελείωτες αχανείς εκτάσεις, υψηλές θερμοκρασίες και φυσικό αέριο σε συνδιασμό με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μετατρέψουν το βασίλειο σε παγκόσμιο ηγέτη.

Το μεγάλο σχέδιο έχει την υπογραφή του κρατικού πετρελαικού κολοσσού στον κόσμο, της Aramco, με τον Διευθύνωντα Σύμβουλο, Αμίν Νάσερ να αποκαλύπτει πρόσφατα ότι σχεδιάζει να αποκτήσει ένα σημαντικό μειοψηφικό μερίδιο στη νέα εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Humain. Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σαουδικής Αραβίας, PIF, είναι ο πλειοψηφικός μέτοχος της Humain, η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάιο.

«Η Humain θα γίνει ο εθνικός πρωταθλητής τεχνητής νοημοσύνης της Σαουδικής Αραβίας και θα εξελιχθεί σε ηγέτη στον χώρο», δήλωσε ο Νάσερ καθώς η Σαουδική Αραβία στοχεύει να γίνει ο τρίτος μεγαλύτερος παίκτης στην τεχνητή νοημοσύνη παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Το μεγάλο πλεονέκτημα της Σαουδικής αραβίας ωστόσο είναι η πολύ φτηνή ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και φυσικό αέριο όπως και η διαθέσιμη γη για την κατασκευή των τεράστιων data center.

Τα κέντρα δεδομένων απαιτούν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς οι εγκαταστάσεις καταναλώνουν σχεδόν τέσσερις φορές την ηλεκτρική ενέργεια του παγκόσμιου στόλου ηλεκτρικών οχημάτων έως το 2030.

Ένα σημαντικό μέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών της Armaco διατίθεται για την ενίσχυση της παραγωγής φυσικού αερίου κατά περισσότερο από 60% έως το 2030 για την κάλυψη της ζήτησης και για τις επενδύσεις στην Humain, δήλωσε ο Νάσερ, με την Aramco να στοχεύει σε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 52 έως 58 δισεκατομμυρίων δολαρίων φέτος, είπε.

Όμως ο πετρελαικός κολοσσός προβλέπει αύξηση της ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου για τις επόμενες δεκαετίες, λόγω της κατανάλωσης στις αναπτυσσόμενες αγορές, ιδίως στην Ασία με την ζήτηση να αυξάνεται κατά 1,1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα, φτάνοντας τα 1,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα φέτος και σχεδόν το ίδιο το 2026.