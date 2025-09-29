Σε νέα επίπεδα ρεκόρ έφτασε σήμερα ο χρυσός που διαπραγματεύεται πάνω από τα 3.850 δολάρια ανά ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο άνω του 1% την ημέρα.

Οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων σημείωσαν άνοδο, τροφοδοτούμενες από το αδύναμο δολάριο και την αβεβαιότητα σχετικά με τη χρηματοδότηση της Αμερικανικής κυβέρνησης ενόψει της συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τους Δημοκρατικούς για το βραχυπρόθεσμο νομοσχέδιο δαπανών προκειμένου να αποφύγουν το lockdown του δημόσιου τομέα. Οι Ρεπουμπλικάνοι χρειάζονται τουλάχιστον επτά ψήφους από τους Δημοκρατικούς για να περάσει η νομοθεσία.

Advertisement

Advertisement

Η πολιτική αβεβαιότητα, οδηγεί παραδοσιακά τους επενδυτές στα λεγ’ομενα ασφαλή περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός η αξία του οποίου έχει αυξηθεί κατά 45% από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα ξεπερνώντας τα 3.800 δολάρια από τα 2.669 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι πιθανότητες νέας μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή τράπεζα στις ΗΠΑ, μία ακόμη μετά τη μείωση στις 17Σεπτεμβρίου σε 4% από 4,25%, είναι ένας ακόμη παράγοντας που εκτοξεύει τις τιμές του χρυσού, ο οποίος εκτοξεύεται σε ιστορικά υψηλά όταν οι κεντρικές τράπεζες στρέφονται από το δολάριο σε πολύτιμους λίθους





