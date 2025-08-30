Με το βλέμμα «καρφωμένο» στους λογαριασμούς ρεύματος, θα είναι και αυτόν τον χειμώνα, οι Έλληνες καταναλωτές. Οι τιμές δείχνουν πιο σταθερές σε σχέση με πέρυσι, με τη χονδρική να έχει συγκλίνει ανάμεσα σε Βορρά και Νότο Ευρώπης, χάρη και στις πιέσεις χάρη στις πιέσεις μερίδας κρατών (ανάμεσα τους και η Ελλάδα) και των ευρωπαϊκών μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν. Όμως, το μεγάλο ερώτημα παραμένει: Θα περάσει αυτή η «σταθερότητα» στους λογαριασμούς ρεύματος ή θα συνεχιστεί το παιχνίδι των αυξομειώσεων που κρατά τα νοικοκυριά σε μόνιμη αγωνία;

Με βάση τα σημερινά δεδομένα, το ερχόμενο φθινόπωρο οι λογαριασμοί δεν θα θυμίζουν τον εφιάλτη του 2022–23. Ήδη οι μέσες τιμές για τα «πράσινα» τιμολόγια κινούνται μεταξύ 0,15 €/kWh και 0,25€/kWh, ενώ τα «μπλε» (σταθερά) 12μηνα συμβόλαια κυμαίνονται από 0,088 €/kWh το πιο φθηνό έως 0,145 €/kWh, με τον μέσο όρο να διαμορφώνεται κοντά στα 0,125 €/kWh. Η εικόνα δείχνει σαφώς πιο ήπια για τον χειμώνα που έρχεται.

Ωστόσο, αν οι διεθνείς τιμές ξεφύγουν ξανά, το τοπίο μπορεί να αλλάξει. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να παρέμβει, όπως έκανε και στο παρελθόν με επιδοτήσεις, ώστε να περιοριστεί το βάρος για τα νοικοκυριά. Άλλωστε στο ερώτημα είναι αν υπάρχει επαρκής «δημοσιονομικός χώρος» για γενναία στήριξη, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η σταθερότητα των οικονομικών της χώρας, η απάντηση είναι: Υπάρχει και όσο πλησιάζουμε στις εκλογές θα… «μεγαλώνει»!

Για τους καταναλωτές, οι «παγίδες» παραμένουν. Η επιλογή λάθος τιμολογίου μπορεί να αποδειχθεί ακριβή, ειδικά για όσους δεν συγκρίνουν προσεκτικά τα μπλε και τα πράσινα συμβόλαια. Οι χρεώσεις παγίου, οι ρήτρες και η κατανάλωση αιχμής είναι κρίσιμες λεπτομέρειες. Το φθηνότερο ονομαστικά πρόγραμμα δεν είναι πάντα και το πιο συμφέρον.

Το «στοίχημα» των υδρογονανθράκων



Στο ενεργειακό πεδίο, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει νέο κεφάλαιο. Ο διεθνής διαγωνισμός υδρογονανθράκων για τις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο στόχος είναι έως το τέλος του 2025 να υπάρχει ανάδοχος, ώστε να κυρωθεί η σύμβαση από τη Βουλή. Πρόκειται για ένα σχέδιο που αφορά όχι μόνο την οικονομία, αλλά και τη γεωπολιτική βαρύτητα της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο.



Παράλληλα, το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ποντάρει στη σημασία της ευρωπαϊκής θωράκισης. Η Ελλάδα, από την επιστολή Μητσοτάκη προς την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μέχρι τη δημιουργία task force στις Βρυξέλλες, βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για μηχανισμούς ελέγχου τιμών. Το αποτέλεσμα φαίνεται σήμερα στη σταθεροποίηση που καταγράφεται σε όλη την Ευρώπη.

Η κυβέρνηση δηλώνει ότι επενδύει και στο περιβάλλον. Με τα θαλάσσια πάρκα, δεσμεύεται να προστατεύσει πάνω από το 35% των θαλάσσιων περιοχών, υπερκαλύπτοντας τον ευρωπαϊκό στόχο του 2030 και στέλνοντας μήνυμα και στους γείτονες: τα κυριαρχικά δικαιώματα δεν διαπραγματεύονται.

Η εικόνα για το φετινό χειμώνα είναι σαφώς πιο ήπια. Αλλά για τον πολίτη που παλεύει με τον λογαριασμό του σούπερ μάρκετ και του ρεύματος, το ερώτημα παραμένει: Πότε οι μεγάλες κινήσεις σε ενεργειακό και γεωπολιτικό επίπεδο θα γίνουν πραγματικό όφελος στην τσέπη του;