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Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργηση του ηλικιακού ορίου, υποστηρίζοντας ότι ο αποκλεισμός συγκεκριμένων ομάδων συνταξιούχων από την καταβολή του ποσού προκαλεί αδικίες.

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το μέτρο ως σημαντική διεύρυνση, εντάσσοντας φέτος επιπλέον 270.000 δικαιούχους με συνολικό δημοσιονομικό κόστος που ανέρχεται στα 879 εκατομμύρια ευρώ περίπου.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα πραγματοποιηθεί μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, ενώ η ακριβής ημερομηνία πίστωσης στους λογαριασμούς θα οριστεί με επίσημη ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

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Η ετήσια ενίσχυση των 400 ευρώ φτάνει στους λογαριασμούς περίπου 2,2 εκατ. δικαιούχων στα τέλη Νοεμβρίου. Το ηλικιακό όριο, όμως, έχει γίνει νέο πεδίο πολιτικής σύγκρουσης. Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε τροπολογία για την κατάργησή του στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Στην αιτιολογική έκθεση, οι βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ότι η κυβέρνηση αύξησε την ενίσχυση από τα 300 στα 400 ευρώ και κατάργησε τα εισοδηματικά κριτήρια. Αποδίδουν όμως την αλλαγή στην πίεση των κοινωνικών αντιδράσεων. Σε ό,τι αφορά το «φρένο» που μπαίνει στην ηλικία, κάνουν λόγο για «απαράδεκτο ηλικιακό κριτήριο» που αδικεί συγκεκριμένες ομάδες συνταξιούχων και ζητούν να δοθεί το ποσό «στο σύνολο των δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις».

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Ποιοι μένουν εκτός

Με την κατάργηση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, το βασικό «φίλτρο» για τους συνταξιούχους είναι πλέον η ηλικία. Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί, δεν θα πάρουν τα 400 ευρώ:

Συνταξιούχοι γήρατος κάτω των 65 ετών. Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αρκεί από μόνη της, όσα χρόνια ασφάλισης κι αν έχουν.

Η ιδιότητα του συνταξιούχου δεν αρκεί από μόνη της, όσα χρόνια ασφάλισης κι αν έχουν. Όσοι κλείνουν τα 65 μέσα στο 2026. Για τη φετινή πληρωμή, το όριο πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Θα μπουν στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2027.

Για τη φετινή πληρωμή, το όριο πρέπει να έχει συμπληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Θα μπουν στην πληρωμή του Νοεμβρίου 2027. Συνταξιούχοι χηρείας κάτω των 60 ετών, καθώς και όσοι από 60 έως 65 ετών παίρνουν παράλληλα και δική τους σύνταξη γήρατος.

Το αποτέλεσμα είναι ότι ένας χαμηλοσυνταξιούχος 62 ετών μένει εκτός, ενώ κάθε συνταξιούχος άνω των 65 παίρνει το ποσό, ανεξαρτήτως ύψους σύνταξης. Το κόμμα είχε θέσει το ζήτημα του ηλικιακού αποκλεισμού και πέρυσι, με ερώτηση στη Βουλή, τον Νοέμβριο του 2025, όταν η ενίσχυση ήταν 250 ευρώ.

Η θέση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση παρουσιάζει το φετινό πακέτο ως σημαντική διεύρυνση. Σύμφωνα με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, περίπου 270.000 επιπλέον δικαιούχοι μπαίνουν φέτος στην ενίσχυση, με δημοσιονομικό κόστος περίπου 879 εκατ. ευρώ. Για τις κατηγορίες που καλύπτονται δεν ισχύουν πλέον εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια, και το ποσό καταβάλλεται καθαρό.

Η κυβέρνηση δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια μέχρι στιγμής επί της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ την καλεί να πάρει ξεκάθαρη θέση στη συζήτηση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

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Πότε πληρώνεται και ποιοι τη δικαιούνται

Η πληρωμή θα γίνει στα τέλη Νοεμβρίου, μαζί με τις συντάξεις Δεκεμβρίου, όπως έχει ανακοινώσει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης θα οριστεί με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ.

Επίδομα 400€ ευρώ Τι ισχύει Ποσό 400 ευρώ, καθαρό Δικαιούχοι Περίπου 2,2 εκατ. Νέοι δικαιούχοι φέτος Περίπου 270.000 Κόστος Περίπου 879 εκατ. ευρώ Συχνότητα Μία φορά τον χρόνο, κάθε Νοέμβριο

Ποιοι δικαιούνται:

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Συνταξιούχοι 65 ετών και άνω, εφόσον είχαν κλείσει τα 65 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025

Συνταξιούχοι 60 ετών και άνω που παίρνουν μόνο σύνταξη χηρείας, χωρίς δική τους σύνταξη γήρατος

Άτομα με αναπηρία, ανεξαρτήτως ηλικίας, που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη ή προνοιακό επίδομα

Ανασφάλιστοι υπερήλικες που λαμβάνουν τις σχετικές παροχές

Για όλες αυτές τις κατηγορίες δεν ισχύουν εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια. Παράλληλα, οι συντάξεις αυξάνονται κατά 2,8% από την 1η Ιανουαρίου 2027, κάτι που οι συνταξιούχοι θα δουν στην πληρωμή του Δεκεμβρίου.