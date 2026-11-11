Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης υποχωρεί κάτω από τα 2 ευρώ το λίτρο σε πολλά πρατήρια καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφει πτωτική τάση με τις τιμές να διαμορφώνονται πλέον κάτω από το όριο των 1,50 ευρώ ανά λίτρο.

Η αποκλιμάκωση αυτή αποδίδεται στην υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, λόγω των προσδοκιών για τερματισμό της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Οι μειώσεις αυτές προσφέρουν σημαντική ελάφρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, μειώνοντας το κόστος για τη θέρμανση και τον ανεφοδιασμό των οχημάτων με καύσιμα.

Η μελλοντική πορεία των τιμών παραμένει αβέβαιη και εξαρτάται άμεσα από τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις και τη σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.

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Τα πρώτα σημάδια ανακούφισης για τους καταναλωτές εμφανίζονται στην ελληνική αγορά καυσίμων, καθώς σε αρκετά πρατήρια η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης υποχωρεί κάτω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ το λίτρο, για πρώτη φορά έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα.

Παράλληλα, το πετρέλαιο θέρμανσης εμφανίζει πτωτική τάση, με τιμές κάτω από 1,50 ευρώ το λίτρο και ενδείξεις προσέγγισης της περιοχής του 1,45 ευρώ. Η αποκλιμάκωση συνδέεται με την υποχώρηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου, καθώς οι αγορές προεξοφλούν αυξημένες πιθανότητες τερματισμού της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

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Το Brent υποχώρησε κάτω από τα 90 δολάρια

Την Τρίτη, το Brent έφτασε ενδοσυνεδριακά έως τα 89,16 δολάρια το βαρέλι, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Αύγουστο, πριν κλείσει στα 91,49 δολάρια. Το πρωί της Τετάρτης 11 Νοεμβρίου, στις 05:45, το Brent κινείτο κοντά στα 92 δολάρια και το αμερικανικό αργό WTI στα 86 δολάρια. Καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε την εκτίμηση ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τερματιστεί σχετικά σύντομα.

Πόσα κερδίζουν οι καταναλωτές

Ακόμη και μικρές μειώσεις στις τιμές των καυσίμων μπορούν να έχουν αισθητό αποτέλεσμα στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα, μείωση της αμόλυβδης από τα 2,10 στα 1,95 ευρώ το λίτρο σημαίνει εξοικονόμηση 7,50 ευρώ σε ένα γέμισμα 50 λίτρων. Αντίστοιχα, μείωση του πετρελαίου θέρμανσης από τα 1,50 στα 1,40 ευρώ περιορίζει το κόστος παραγγελίας 1.000 λίτρων κατά 100 ευρώ.

Θα συνεχιστεί η πτώση;

Η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί κυρίως από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να περιορίσει περαιτέρω το γεωπολιτικό κόστος που έχει ενσωματωθεί στις διεθνείς τιμές. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν αβέβαιες και μια νέα κλιμάκωση θα μπορούσε να ανατρέψει γρήγορα την πτωτική τάση.

Για τους Έλληνες καταναλωτές, το σημαντικό είναι ότι η υποχώρηση των διεθνών τιμών αρχίζει να δημιουργεί περιθώρια ανακούφισης στην αντλία και στη θέρμανση, έπειτα από μια περίοδο ιδιαίτερα υψηλού ενεργειακού κόστους.