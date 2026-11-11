Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας υλοποιεί πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης, παρέχοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ σε νοικοκυριά που μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε επιλέξιμες περιοχές της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι δεν απαιτείται να διαθέτουν εργασία στην περιοχή μετεγκατάστασης, ενώ η διαμονή μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη κατοικία με υποχρέωση τριετούς παραμονής.

Η καταβολή του ποσού γίνεται σε δύο δόσεις, με την πρώτη να δίνεται κατά την έγκριση και τη δεύτερη μετά τη συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με το πρόγραμμα να αφορά συνολικά 1.000 νοικοκυριά και να παραμένει ανοιχτό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέσεων.

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Θα εγκατέλειπες την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη για να εγκατασταθείς μόνιμα στην περιφέρεια, εάν το κράτος σου έδινε 10.000 ευρώ; Το ερώτημα δεν είναι υποθετικό. Το πρόγραμμα δημογραφικής ανάπτυξης του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προβλέπει οικονομική ενίσχυση για νοικοκυριά που αποφασίζουν να μεταφέρουν την κύρια κατοικία τους σε συγκεκριμένες περιοχές της χώρας.

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, με 3.770 αιτήσεις να έχουν ήδη υποβληθεί. Οι Σέρρες, το Κιλκίς και τα Ιωάννινα συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

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Ωστόσο, πριν κάποιος αρχίσει να αναζητά σπίτι και να οργανώνει τη μετακόμισή του, χρειάζεται να γνωρίζει ότι το πρόγραμμα συνοδεύεται από συγκεκριμένες προϋποθέσεις και υποχρεώσεις.

– Ποιες περιοχές συμμετέχουν στο πρόγραμμα;

Το διευρυμένο πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες περιοχές σε 11 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει πού έχει εκδηλωθεί μέχρι σήμερα το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

Οι Σέρρες συγκεντρώνουν περίπου το 16% των αιτήσεων, ενώ οι τρεις πρώτες περιοχές αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 41% του συνολικού ενδιαφέροντος.

Η συμμετοχή μιας Περιφερειακής Ενότητας, πάντως, δεν σημαίνει ότι κάθε διεύθυνση κατοικίας εντός των ορίων της είναι αυτομάτως επιλέξιμη. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ελέγχουν τους ειδικούς όρους της δράσης.

– Ποιοι μπορούν να πάρουν τα 10.000 ευρώ;

Η οικονομική ενίσχυση απευθύνεται τόσο σε οικογένειες όσο και σε ανθρώπους που ζουν μόνοι τους. Στο διευρυμένο πλαίσιο προβλέπεται ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών του.

Δυνατότητα συμμετοχής προβλέπεται επίσης για Έλληνες που επιστρέφουν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και για αποφοίτους πανεπιστημιακών τμημάτων των επιλέξιμων περιοχών, εφόσον έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 και επιλέξουν να παραμείνουν εκεί.

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Βασική προϋπόθεση είναι η πραγματική μεταφορά της κύριας κατοικίας. Δεν αρκεί, δηλαδή, να δηλώσει κάποιος μια δεύτερη κατοικία στην περιφέρεια ή να επισκέπτεται περιστασιακά την περιοχή.

– Πρέπει να βρω δουλειά στη νέα πόλη;

Εδώ βρίσκεται μία από τις σημαντικότερες αλλαγές του διευρυμένου προγράμματος. Η απασχόληση στον τόπο μετεγκατάστασης δεν αποτελεί πλέον απαραίτητη προϋπόθεση! Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που μπορεί να συνεχίσει την επαγγελματική του δραστηριότητα εξ αποστάσεως έχει τη δυνατότητα να εξετάσει τη μετακόμιση χωρίς να χρειάζεται να αναζητήσει νέα εργασία στην περιοχή.

Για παράδειγμα, ένας εργαζόμενος στην Αθήνα, ο οποίος απασχολείται αποκλειστικά μέσω υπολογιστή, θα μπορούσε να μεταφέρει τη μόνιμη κατοικία του στα Ιωάννινα και να συνεχίσει να εργάζεται για τον ίδιο εργοδότη, εφόσον η εργασιακή του σχέση επιτρέπει την εξ αποστάσεως απασχόληση και πληροί τους υπόλοιπους όρους της δράσης.

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– Πρέπει να αγοράσω σπίτι ή μπορώ να νοικιάσω;

Η αγορά κατοικίας δεν είναι υποχρεωτική. Οι δικαιούχοι μπορούν να εγκατασταθούν:

Σε ιδιόκτητη κατοικία.

Σε ενοικιαζόμενο ακίνητο.

Σε κατοικία που τους έχει παραχωρηθεί από συγγενή έως δεύτερου βαθμού.

Στην περίπτωση της ενοικίασης, απαιτείται μισθωτήριο συμβόλαιο διάρκειας τουλάχιστον τριών ετών. Η πρόβλεψη αυτή διευκολύνει όσους δεν διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ακίνητο, αλλά επιθυμούν να δοκιμάσουν μια διαφορετική καθημερινότητα στην περιφέρεια.

– Πότε θα πάρω τα 10.000 ευρώ;

Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται ολόκληρη με την έγκριση της αίτησης. Το ποσό προβλέπεται να χορηγηθεί σε δύο δόσεις.

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Στάδιο Ποσό Προϋπόθεση Πρώτη δόση 5.000 € Έγκριση αίτησης και τήρηση των σχετικών όρων Δεύτερη δόση 5.000 € Συμπλήρωση ενός έτους αποδεδειγμένης μόνιμης διαμονής Σύνολο 10.000 € Τήρηση των προϋποθέσεων του προγράμματος

Προβλέπεται επίσης δυνατότητα προκαταβολής της πρώτης δόσης, με ειδικό αίτημα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους χρειάζονται χρήματα προκειμένου να καλύψουν τα αρχικά έξοδα εγκατάστασης.

– Αρκεί να μείνω έναν χρόνο;

Όχι. Η δεύτερη δόση συνδέεται με τη συμπλήρωση ενός έτους διαμονής, αλλά η συνολική υποχρέωση μόνιμης εγκατάστασης είναι τρία χρόνια. Επομένως, όποιος εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής πρέπει να αντιμετωπίσει τη μετακόμιση ως πραγματική αλλαγή τόπου κατοικίας και όχι ως προσωρινή λύση για να εισπράξει την ενίσχυση.

– Συμφέρει οικονομικά η μετακόμιση; Ένα παράδειγμα

Ας υποθέσουμε ότι ένα ζευγάρι με ένα παιδί αποφασίζει να εγκατασταθεί από την Αθήνα σε επιλέξιμη περιοχή της περιφέρειας. Το νοικοκυριό λαμβάνει συνολική ενίσχυση 10.000 ευρώ. Εάν το νέο ενοίκιο είναι κατά 250 ευρώ χαμηλότερο τον μήνα, η οικογένεια εξοικονομεί επιπλέον 3.000 ευρώ ετησίως.

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Οικονομικό όφελος Ποσό Επίδομα μετεγκατάστασης 10.000 € Εξοικονόμηση ενοικίου σε 12 μήνες 3.000 € Συνολικό δυνητικό όφελος 13.000 €

Η οικονομική ενίσχυση μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο, αλλά η τελική απόφαση εξαρτάται από το πραγματικό κόστος ζωής, τις επαγγελματικές δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε οικογένειας.

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– Πώς γίνεται η αίτηση;

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, στην εφαρμογή του Προγράμματος Δημογραφικής Ανάπτυξης. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να απαιτηθούν φορολογικές δηλώσεις, στοιχεία αλλαγής κύριας κατοικίας, μισθωτήριο συμβόλαιο, τίτλοι ιδιοκτησίας ή έγγραφα παραχώρησης κατοικίας. Για οικογένειες με παιδιά σχολικής ηλικίας προβλέπεται τεκμηρίωση της εγγραφής ή φοίτησης στο σχολείο της νέας περιοχής. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα δικαιολογητικά πριν από την έγκριση της αίτησης.

– Μέχρι πότε μπορώ να υποβάλω αίτηση;

Η αναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Δεκεμβρίου 2028. Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική λεπτομέρεια. Το πρόγραμμα προβλέπει έως 1.000 ωφελούμενα νοικοκυριά, με κατανομή των διαθέσιμων θέσεων ανά περιοχή. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα, εφόσον καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις. Θα καλυφθούν;

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