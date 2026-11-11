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Η μερική αποδέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών της εταιρείας από την αρμόδια Αρχή κατέστησε εφικτή την επανεκκίνηση των εργασιών της αλυσίδας.

Η εταιρεία ξεκίνησε τη διαδικασία αποπληρωμής των δεδουλευμένων στους 2.500 εργαζόμενους, οι οποίοι διεκδικούν την πλήρη καταβολή των οφειλών τους και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους.

Ορισμένα καταστήματα franchise παραμένουν κλειστά, με τη μητρική εταιρεία να προτίθεται να απορροφήσει το προσωπικό τους σε άλλα σημεία του δικτύου.

Η μελλοντική πορεία της επιχείρησης εξαρτάται πλέον από την εξέλιξη της δικαστικής έρευνας και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην αγορά.

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Σε επαναλειτουργία τίθενται από σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, 107 καταστήματα της Pizza Fan σε ολόκληρη την Ελλάδα, βάζοντας τέλος σε περίπου τρεις εβδομάδες αναστολής δραστηριότητας, που είχαν προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα για το μέλλον περίπου 2.500 εργαζομένων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας, τα καταστήματα θα ανοίξουν στις 13:00, ενώ οι παραγγελίες θα εκτελούνται κανονικά μέσω της ιστοσελίδας, της εφαρμογής, των τηλεφωνικών κέντρων και των συνεργαζόμενων πλατφορμών. Η εταιρεία ευχαρίστησε τους πελάτες για τα μηνύματα συμπαράστασης που δέχθηκε κατά τη διάρκεια της κρίσης.

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Ημέρες αγωνίας για τους εργαζόμενους

Η αναστολή λειτουργίας της αλυσίδας ακολούθησε την αστυνομική επιχείρηση της 22ας Οκτωβρίου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση φερόμενης εκτεταμένης φοροδιαφυγής. Θυμίζουμε, ότι στο επίκεντρο των ερευνών βρέθηκε, μεταξύ άλλων, μια «ειδική λειτουργία»… του συστήματος παραγγελιών, μέσω της οποίας ορισμένες συναλλαγές φέρονται να καταχωρίζονταν ως «κεράσματα», με αποτέλεσμα να αποκρύπτονται έσοδα. Η υπόθεση οδήγησε στη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη χρηματοδότηση της καθημερινής λειτουργίας της επιχείρησης.

Η μερική αποδέσμευση λογαριασμών από την αρμόδια Αρχή επέτρεψε να προχωρήσουν οι διαδικασίες επαναλειτουργίας.

Τι θα γίνει με τους μισθούς

Η σημαντικότερη διάσταση της υπόθεσης αφορά τους περίπου 2.500 εργαζόμενους, οι οποίοι βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με τον κίνδυνο απώλειας της εργασίας και του εισοδήματός τους. Πρόκειται για προσωπικό καταστημάτων, εργαζόμενους στην παραγωγή, διανομείς και υπαλλήλους υποστήριξης, πολλοί από τους οποίους εξαρτώνται αποκλειστικά από τον μισθό τους. Η αιφνίδια αναστολή λειτουργίας προκάλεσε προβλήματα και στην καταβολή των δεδουλευμένων του Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησε διαδικασία αποπληρωμής, ενώ οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ζητούν να εξασφαλιστεί η πλήρης καταβολή των οφειλών, η διατήρηση των θέσεων εργασίας και η τήρηση της εργατικής νομοθεσίας.

Τι θα γίνει με τα καταστήματα που δεν ανοίγουν

Η επανεκκίνηση δεν καλύπτει το σύνολο του δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ορισμένα καταστήματα franchise δεν θα επαναλειτουργήσουν άμεσα, είτε λόγω αποφάσεων των ιδιοκτητών τους είτε επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες προετοιμασίες. Για τους εργαζόμενους των συγκεκριμένων καταστημάτων έχει ανακοινωθεί πρόθεση απορρόφησής τους από τη μητρική εταιρεία, ώστε να συνεχίσουν να εργάζονται σε άλλα σημεία του δικτύου.

Η επόμενη ημέρα

Η επαναλειτουργία των 107 καταστημάτων αποτελεί σημαντικό βήμα για την επιστροφή της Pizza Fan στην αγορά, αλλά δεν σημαίνει ότι έχουν επιλυθεί όλα τα προβλήματα. Η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης προμηθευτών και καταναλωτών, η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του δικτύου και η εξέλιξη της δικαστικής έρευνας θα καθορίσουν την πορεία της εταιρείας.

Το ζητούμενο, για την επόμενη μέρα πάντως, είναι αν μπορούν να προστατευθούν οι περίπου 2.500 θέσεις εργασίας και να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι δεν θα πληρώσουν το τίμημα μιας υπόθεσης για την οποία δεν φέρουν ευθύνη.