Κάποτε το σουβλάκι ήταν η πιο τίμια λύση! φτηνό, χορταστικό, το έβρισκες παντού. Σήμερα, στην Αθήνα, η τιμή του φτάνει έως και 4,50 ευρώ! Και κάπως έτσι, το πιο ελληνικό street food έγινε απλησίαστο…

Ακρίβυνε 50% σε τρία χρόνια

Πριν τρία με τέσσερα χρόνια, το ίδιο τυλιχτό κόστιζε περίπου 3 ευρώ. Αν πάμε λίγο πιο πίσω στον χρόνο, στα 2,50 ευρώ, έπαιρνες κανονικό σουβλάκι με κρέας, πατάτες, πίτα, ντομάτα, τζατζίκι. Σήμερα, με τα ίδια λεφτά, σε πολλά σημεία αγοράζεις… σουβλάκι χωρίς το βασικό του στοιχείο: Το κρέας (σουβλάκι για vegan).

Τι συνέβη και το «τυλιχτό» εκτοξεύτηκε;

Η απάντηση που δίνουν οι επαγγελματίες σε αυτήν την ερώτηση, είναι ένας λογαριασμός που φούσκωσε από παντού. Το κρέας ακριβαίνει διεθνώς. Η ενέργεια εκτοξεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια και παραμένει ακριβή. Το λάδι, οι πατάτες, τα γαλακτοκομικά, οι πίτες, όλα ανέβηκαν. Προσθέστε ενοίκια, μισθούς, ασφαλιστικές εισφορές, ΦΠΑ, και στο τέλος ο ψητοπώλης δεν είχε πολλά περιθώρια, ή ανεβάζει τιμή ή κατεβάζει ποιότητα. Και οι περισσότεροι είπαν ότι επέλεξαν το πρώτο…

Πόσο κοστίζει να φάμε σήμερα ένα σουβλάκι;

Ας κάνουμε έναν απλό υπολογισμό. Μια τετραμελής οικογένεια: Δύο ενήλικες που θα φάνε από δύο σουβλάκια ο καθένας, δύο παιδιά που θα φάνε από ένα. Σύνολο: 6 σουβλάκια. Με τιμή 4,50 ευρώ, η τιμή φτάνει στα 27 ευρώ για ένα «σουβλάκι στο χέρι»… Πριν λίγα χρόνια, με 3 ευρώ το σουβλάκι, το ίδιο γεύμα κόστιζε 18 ευρώ. Ακόμη πιο παλιά, στα 2,50 ευρώ, μόλις 15 ευρώ. Η διαφορά δεν είναι απλώς αριθμητική. Είναι ψυχολογική. Γιατί το σουβλάκι δεν είναι έξοδος πολυτελείας – είναι καθημερινότητα.

Τι σημαίνει αυτό για μια οικογένεια; Σημαίνει ότι το «πάμε να φάμε κάτι απ’ έξω» δεν είναι πια αυτονόητο. Σημαίνει λιγότερες αυθόρμητες επιλογές, περισσότερος υπολογισμός. Και τελικά, μικρές καθημερινές απολαύσεις που μπαίνουν… σε δεύτερη σκέψη.

Και για τον τουρισμό; Τι σημαίνει; Για τον επισκέπτη, το σουβλάκι παραμένει «φτηνό» σε σχέση με άλλα street foods σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όμως η απότομη άνοδος των τιμών χαλάει την εικόνα της Ελλάδας ως value-for-money προορισμού. Όταν το πιο απλό ελληνικό φαγητό πλησιάζει τα 5 ευρώ, η σύγκριση ξεκινά.

Το σουβλάκι δεν άλλαξε συνταγή. Άλλαξε εποχή! Και μέσα σε μια πίτα τυλιγμένη, χωράει πια όλη η ιστορία της ακρίβειας, της πίεσης στο εισόδημα και της καθημερινότητας που κοστίζει περισσότερο απ’ ό,τι πριν.