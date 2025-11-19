Επίσημη πλέον η διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων και η παράταση της προθεσμίας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2», επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει η HuffPost. Με κοινή υπουργική απόφαση που συνυπογράφουν οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το πρόγραμμα γίνεται πιο προσιτό σε περισσότερες οικογένειες.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

Το ελάχιστο όριο εισοδήματος παραμένει στις 10.000 ευρώ, ενώ τα μέγιστα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Άγαμοι : 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ)

: 25.000 ευρώ (από 20.000 ευρώ) Έγγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης : 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (αντί 4.000 ευρώ)

: 35.000 ευρώ (από 28.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί (αντί 4.000 ευρώ) Μονογονεϊκές οικογένειες: 39.000 ευρώ (από 31.000 ευρώ), με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί πέραν του πρώτου

Παράταση προθεσμιών

Η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα παρατείνεται στις 31 Μαΐου 2026 (από 31 Δεκεμβρίου 2025), ενώ η σύναψη σύμβασης δανεισμού μπορεί να γίνει έως τις 31 Αυγούστου 2026 (από 30 Ιουνίου 2026).

Περισσότεροι οι ωφελούμενοι

Η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής Δόμνα Μιχαηλίδου τόνισε ότι η αναπροσαρμογή «ανοίγει την πόρτα της πρώτης κατοικίας σε ακόμη περισσότερους νέους και οικογένειες», υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί μέρος ενός ολοκληρωμένου πλέγματος 43 μέτρων, ύψους 7 δισ. ευρώ.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου επισήμανε ότι με αυξημένο προϋπολογισμό, το πρόγραμμα θα προσφέρει τη δυνατότητα σε συνολικά 20.000 πολίτες να αποκτήσουν την πρώτη τους κατοικία.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης σημείωσε ότι η απορρόφηση του προϋπολογισμού ξεπερνά το 67%, με πάνω από 11.000 πολίτες να έχουν ήδη βρει σπίτι, πολλοί εκτός Αττικής. Ο στόχος είναι να διατεθεί κάθε διαθέσιμο ευρώ από τα 2 δισ. που προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.