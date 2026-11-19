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Τα αυξημένα έσοδα από ναύλους και η άνοδος του μέσου ημερήσιου ισοδύναμου χρονοναύλωσης συνέβαλαν καθοριστικά στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας κατά την εξεταζόμενη περίοδο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος ενός δολαρίου ανά μετοχή, το οποίο αποτελεί την υψηλότερη διανομή από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε επιτυχώς την εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αντλώντας κεφάλαια ύψους 107,8 εκατ. ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξή της.

Με την παραλαβή των τελευταίων νεότευκτων πλοίων, η Star Bulk ολοκλήρωσε το πρόγραμμα ναυπήγησης οκτώ πλοίων κατηγορίας Kamsarmax, ενισχύοντας παράλληλα τη στρατηγική παρουσία της στον κλάδο.

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Η ναυτιλιακή εταιρεία Star Bulk Carriers Corp. (Nasdaq: SBLK, Euronext Athens: SBLK), ανακοινώνει τα ενοποιημένα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματά της για το Γ΄ τρίμηνο και το εννεάμηνο του έτους που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εταιρεία κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της κερδοφορίας της. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 141,9 εκατ. δολάρια, έναντι 18,5 εκατ. δολαρίων το Γ΄ τρίμηνο του 2025, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 1,27 δολάρια, από 0,16 δολάρια την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

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Αντίστοιχα, τα έσοδα από ναύλους αυξήθηκαν σε 366,9 εκατ. δολάρια, από 263,9 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω των υψηλότερων ναύλων που επικράτησαν στην αγορά και παρά τη μείωση του μέσου αριθμού ιδιόκτητων πλοίων σε 134,8, έναντι 141,4 το Γ΄ τρίμηνο του 2025.

Η βελτίωση της απόδοσης του στόλου αποτυπώθηκε στο μέσο ημερήσιο ισοδύναμο χρονοναύλωσης (TCE), το οποίο διαμορφώθηκε σε 24.616 δολάρια, έναντι 16.634 δολαρίων.

Η ενίσχυση των αποτελεσμάτων αποτυπώθηκε και στις καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες, οι οποίες ανήλθαν σε 161,0 εκατ. δολάρια, έναντι 91,8 εκατ. δολαρίων το Γ΄ τρίμηνο του 2025. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 192,6 εκατ. δολάρια, από 73,6 εκατ. δολάρια, και το προσαρμοσμένο EBITDA σε 194,5 εκατ. δολάρια, έναντι 86,8 εκατ. δολαρίων.

Στο ίδιο πλαίσιο, οι λειτουργικές δαπάνες των πλοίων μειώθηκαν σε 65,3 εκατ. δολάρια, από 67,8 εκατ. δολάρια, κυρίως λόγω του μικρότερου μέσου αριθμού πλοίων.

Παράλληλα, οι δαπάνες δεξαμενισμού (dry docking) διαμορφώθηκαν σε 17,1 εκατ. δολάρια, έναντι 28,1 εκατ. δολαρίων. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, εννέα πλοία ολοκλήρωσαν τις προγραμματισμένες εργασίες δεξαμενισμού τους, έναντι 14 πλοίων την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μεταβολή αντανακλά αφενός τον μικρότερο αριθμό δεξαμενισμών και αφετέρου τον χρονισμό των σχετικών δαπανών.

Τα γενικά και διοικητικά έξοδα υποχώρησαν σε 18,0 εκατ. δολάρια, από 19,7 εκατ. δολάρια.

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Οι τόκοι και τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν σε 12,5 εκατ. δολάρια, έναντι 17,7 εκατ. δολαρίων, λόγω χαμηλότερου μέσου δανεισμού και χαμηλότερου μέσου περιθωρίου ενώ στα αποτελέσματα του τριμήνου περιλαμβάνεται επίσης κέρδος 4,1 εκατ. δολαρίων από πωλήσεις πλοίων, έναντι ζημίας 5,3 εκατ. δολαρίων το Γ΄ τρίμηνο του 2025.

Για το εννεάμηνο, τα έσοδα ανήλθαν σε 1.005,5 εκατ. δολάρια, έναντι 741,9 εκατ. δολαρίων, και τα καθαρά κέρδη σε 345,4 εκατ. δολάρια, από 19,0 εκατ. δολάρια. Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 497,2 εκατ. δολάρια, έναντι 187,4 εκατ. δολαρίων, και το προσαρμοσμένο EBITDA σε 493,0 εκατ. δολάρια, από 204,7 εκατ. δολάρια. Οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 423,3 εκατ. δολάρια, έναντι 194,8 εκατ. δολαρίων.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 3,90 δισ. δολάρια και τα ίδια κεφάλαια σε 2,68 δισ. δολάρια, έναντι 3,81 δισ. και 2,45 δισ. δολαρίων, αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2025. Τα ταμειακά διαθέσιμα, τα ταμειακά ισοδύναμα και τα δεσμευμένα διαθέσιμα που περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, ανήλθαν σε 615,2 εκατ. δολάρια, από 500,3 εκατ. δολάρια.

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Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα και σύμφωνα με τη μερισματική πολιτική της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε τη διανομή τριμηνιαίου μερίσματος 1,00 δολαρίου ανά μετοχή, έναντι 0,90 δολαρίων για το προηγούμενο τρίμηνο του 2026. Πρόκειται για το υψηλότερο τριμηνιαίο μέρισμα από το Γ΄ τρίμηνο του 2022 και την 23η συνεχόμενη τριμηνιαία διανομή.

Η καταβολή του μερίσματος έχει οριστεί για τις 11 Δεκεμβρίου 2026, με ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων την 1η Δεκεμβρίου 2026. Η ημερομηνία αποκοπής αναμένεται στις 30 Νοεμβρίου 2026 για τις μετοχές που τηρούνται μέσω της Euronext Securities Athens και την 1η Δεκεμβρίου 2026 για το Nasdaq.

Σημαντικό ορόσημο του τριμήνου αποτέλεσε η παράλληλη εισαγωγή των μετοχών στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens. Η διάθεση 4,4 εκατ. κοινών μετοχών, στην τιμή των 24,50 ευρώ ανά μετοχή, ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2026, με ακαθάριστα αντληθέντα κεφάλαια 107,8 εκατ. ευρώ. Η διαπραγμάτευση ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου, διευρύνοντας την πρόσβαση της εταιρείας στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές και σε επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε ευρώ.

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Η ανανέωση του στόλου προχώρησε με την παραλαβή των νεότευκτων πλοίων Star Bella και Star Kyra τον Αύγουστο και των Star Argyro, Star Irini και Star Aline τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους. Με τις τελευταίες παραδόσεις ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα ναυπήγησης 8 πλοίων κατηγορίας Kamsarmax.

Τέλος, στις 9 Οκτωβρίου 2026, η εταιρεία προχώρησε επίσης σε στρατηγική συνεργασία με την εταιρεία Hermes World Maritime S.A., η οποία απέκτησε συμμετοχή 35% στα νεότευκτα Star Ellie και Star Bella, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 24,6 εκατ. δολαρίων με τη Star Bulk να διατηρεί την εμπορική και τεχνική διαχείριση των δύο πλοίων. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις των πλοίων Pendulum και Star Eva, που απέδωσαν περίπου 31,9 εκατ. δολάρια μετά την αφαίρεση προμηθειών.

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