Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η δημόσια προσφορά της ναυτιλιακής εταιρείας Star Bulk ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακή υπερκάλυψη που ξεπέρασε τις έξι φορές.

Η συνολική ζήτηση για τις μετοχές της εταιρείας ανήλθε σε περίπου 660 εκατομμύρια ευρώ κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Περίπου 7.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά, εκφράζοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για τη ναυτιλιακή αγορά.

Ο Πέτρος Παππάς επιδιώκει μέσω αυτής της κίνησης τη δημιουργία ενός ισχυρού ναυτιλιακού χρηματιστηριακού οικοσυστήματος στην Αθήνα.

Η εταιρεία Star Bulk εισήλθε στην ελληνική κεφαλαιαγορά, στοχεύοντας στην ενίσχυση της παρουσίας της ναυτιλίας στον εγχώριο χρηματοοικονομικό τομέα.

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Τελικά ο Έλληνας έχει τη θάλασσα μέσα του. Και όταν κάποιος τον εμπνέει, όταν του δίνει τη δυνατότητα να αισθανθεί ότι μπορεί και ο ίδιος να συμμετάσχει σε έναν από τους ισχυρότερους κλάδους της χώρας, σπεύδει να ανταποκριθει.

Αυτό ακριβώς συνέβη με τη Star Bulk και τον Πέτρο Παππά στη «τιμονιέρα».

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Η δημόσια προσφορά ολοκληρώθηκε με μία εντυπωσιακή υπερκάλυψη, πάνω από έξι φορές, με τη συνολική ζήτηση να φθάνει περίπου στα 660 εκατ. ευρώ και, κυρίως, με περίπου 7.000 ιδιώτες επενδυτές να συμμετέχουν στη διαδικασία.

Οι ιδιώτες βγήκαν μπροστά

Και εγώ αυτό θέλω να προτάξω. Τους ιδιώτες.

Γιατί αποδείχθηκε ότι υπήρχε ένα επενδυτικό κοινό που ήθελε να πλησιάσει την ελληνική ναυτιλία. Να μη διαβάζει μόνο για τα ελληνόκτητα πλοία, τους στόλους και τη δύναμη των Ελλήνων στις θάλασσες του κόσμου, αλλά να μπορεί να συμμετέχει και ο ίδιος, έστω με λίγες μετοχές.

Το είχα γράψει πριν από μερικές ημέρες ως κατάθεση ψυχής: «Θέλω να γίνω “εφοπλιστής” — έστω με μία μετοχή της Star Bulk».

Και το εννοούσα.

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Δεν με ενδιέφερε η μία μετοχή ως χρηματιστηριακό μέγεθος. Με ενδιέφερε ο συμβολισμός της. Η δυνατότητα να πω ότι συμμετέχω, έστω και ελάχιστα, σε μία μεγάλη ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία που ταξιδεύει στις θάλασσες του κόσμου.

Ο Πέτρος Παππάς πέτυχε κάτι μεγαλύτερο

Η επιτυχία, όμως, δεν αφορά μόνο τη Star Bulk.

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Ο Πέτρος Παππάς είχε εξηγήσει από την αρχή ότι το όραμά του ήταν ευρύτερο: να δημιουργηθεί στην Αθήνα ένα πραγματικό ναυτιλιακό χρηματιστηριακό οικοσύστημα. Να ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες. Να αποκτήσει η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου μία κεφαλαιαγορά αντάξια της ισχύος της.

Η Star Bulk, ήδη εισηγμένη στον Nasdaq, δεν ήρθε στην Αθήνα απλώς για να σηκώσει χρήματα. Ήρθε για να ρίξει άγκυρα και στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Και οι Έλληνες ανταποκρίθηκαν.

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Θα το πω λοιπόν όπως το αισθάνομαι:

Η ελληνική ναυτιλία αρχίζει να ξαναριζώνει χρηματιστηριακά στην πατρίδα της.

Και αυτή τη φορά δεν την καλωσόρισαν μόνο οι μεγάλοι θεσμικοί.

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Την καλωσόρισαν και 7.000 Έλληνες ιδιώτες.

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Ανάμεσά τους κι εγώ. Περήφανος για τη συμμετοχή στην εθνική προσπάθεια.

Έστω και με μία μετοχή.

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