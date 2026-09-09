Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, με τον Πρόεδρο του ΔΣ Σπύρο Καπράλο και τα στελέχη της εταιρείας κατά την παρουσίαση που έκαναν σε συνέντευξη Τύπου / Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026

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Η διαδικασία αφορά έως 4,3 εκατομμύρια νέες κοινές μετοχές με εύρος τιμής διάθεσης μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ ανά μετοχή.

Η δημόσια προσφορά ξεκίνησε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου και αναμένεται να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς αναμένουν τη συμμετοχή των ειδικών επενδυτών για να αποτιμήσουν τον τελικό βαθμό κάλυψης της έκδοσης.

Η εταιρεία, η οποία διαθέτει στόλο 145 πλοίων, επιδιώκει την παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στη Euronext Athens πέραν της παρουσίας της στο Nasdaq.

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Ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από ιδιώτες επενδυτές όσο και από θεσμικά χαρτοφυλάκια καταγράφεται, σύμφωνα με πληροφορίες από χρηματιστηριακές πηγές, κατά την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς της Star Bulk στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παράλληλης εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η διαδικασία ξεκίνησε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Η δημόσια προσφορά αφορά έως 4,3 εκατ. νέες κοινές μετοχές, ενώ το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 23 και 25,50 ευρώ.

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Σύμφωνα με παράγοντες της χρηματιστηριακής αγοράς που παρακολουθούν τη διαδικασία, η συμμετοχή των ιδιωτών κατά τις πρώτες ώρες κινείται σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας προσδοκίες για ισχυρή ζήτηση μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς.

Παράλληλα κινούνται και ειδικοί επενδυτές, με την αγορά να διατηρεί αυξημένες προσδοκίες για τον τελικό βαθμό κάλυψης που θα γνωρίζουμε την Παρασκευή.

Η περίπτωση της Star Bulk παρουσιάζει ευρύτερο ενδιαφέρον και για την ελληνική κεφαλαιαγορά, καθώς πρόκειται για εταιρεία που ήδη διαπραγματεύεται στο Nasdaq και προχωρά στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της στην Euronext Athens. Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς στη μεταφορά ξηρού φορτίου και διαθέτει στόλο 145 πλοίων.

Η δημόσια προσφορά αποτελεί έτσι και ένα πρώτο τεστ για το επενδυτικό ενδιαφέρον που μπορεί να προσελκύσει στην Αθήνα η παρουσία μιας μεγάλης εισηγμένης ναυτιλιακής εταιρείας διεθνούς δραστηριότητας. Το οριστικό αποτέλεσμα, πάντως, θα προκύψει μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την ανακοίνωση των επίσημων στοιχείων.