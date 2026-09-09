Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, σε στιγμιότυπo από την εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

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Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, την ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής και την αξιοποίηση της ανακάμπτουσας ελληνικής κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία αναμένει καθαρά έσοδα ύψους περίπου 104,9 εκατομμυρίων ευρώ από την έκδοση νέων μετοχών, εν μέσω μιας περιόδου ισχυρών οικονομικών επιδόσεων για τον στόλο της.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης συνδέουν τη συγκεκριμένη απόφαση με τη γενικότερη αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς και την ενίσχυση του ενδιαφέροντος των ναυτιλιακών εταιρειών για την Αθήνα.

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Η απόφαση της Star Bulk Carriers να προχωρήσει σε παράλληλη εισαγωγή των μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Euronext Athens, διατηρώντας παράλληλα την ιστορική της παρουσία στο Nasdaq από το 2007, βρίσκει ευρεία απήχηση στον διεθνή Τύπο. Ξένα ναυτιλιακά και οικονομικά μέσα καταγράφουν τόσο τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής όσο και τη σημασία της για την ελληνική κεφαλαιαγορά.

«Το μεγάλο όνομα της Ναυτιλίας που αξιοποιεί την ανακάμπτουσα ελληνική κεφαλαιαγορά»

Καναδικά και διεθνή χρηματοοικονομικά μέσα εστιάζουν στα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. Το Globe and Mail, μέσω του επενδυτικού δικτύου TipRanks, κατέγραψε λεπτομερώς το χρονοδιάγραμμα της συναλλαγής όπως ανακοινώθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου: ανακοίνωση εύρους τιμής στις 8 Σεπτεμβρίου, έναρξη διαδικασίας βιβλίου προσφορών στις 9 Σεπτεμβρίου, οριστικοποίηση τιμής στις 11 Σεπτεμβρίου, διακανονισμός στις 15 Σεπτεμβρίου και έναρξη διαπραγμάτευσης στην Euronext Athens στις 16 Σεπτεμβρίου 2026. Το δημοσίευμα ανέφερε επίσης ότι ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Πέτρος Παππάς, έχει εκφράσει οικογενειακό ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην προσφορά με έως έξι εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ότι η εταιρεία είχε προχωρήσει σε ακύρωση ιδίων μετοχών λίγες ημέρες πριν, μειώνοντας οριακά τον αριθμό των μετοχών εν όψει της αύξησης κεφαλαίου.

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Το ναυτιλιακό μέσο Splash247 ήταν από τα πρώτα διεθνή sites που ασχολήθηκαν με το θέμα, παρουσιάζοντας τη Star Bulk ως το μεγάλο ελληνικό ναυτιλιακό όνομα που αξιοποιεί την ανακάμπτουσα ελληνική κεφαλαιαγορά. Το δημοσίευμα διευκρινίζει εξαρχής πως δεν πρόκειται για αποχώρηση από τη Wall Street αλλά για παράλληλη εισαγωγή, θυμίζοντας ότι η εταιρεία είχε ήδη ανάλογη εμπειρία με τη διπλή διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Όσλο μεταξύ 2018 και 2020, μετά την εξαγορά της Songa Bulk. Το Splash247 σημείωνε επίσης ότι η Safe Bulkers κάνει μία ανάλογη κίνηση, καθώς έχει εισαχθεί στην Euronext Athens τον Ιούνιο του 202, διατηρώντας παράλληλα τη θέση της στη Νέα Υόρκη.

Ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς, σε στιγμιότυπo από την εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης παρουσία του Υπουργού Ναυτιλίας Βασίλη Κικίλια, με αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Τα οικονομικά μεγέθη

Sites που εξειδικεύονται στα χρηματοοικονομικά δρώμενα, όπως το StockTitan και το Quiver Quantitative, τα οποία αναδημοσίευσαν και ανέλυσαν το επίσημο δελτίο Τύπου της εταιρείας μέσω GlobeNewswire, επιβεβαίωσαν πως τα καθαρά έσοδα από την προσφορά έως 4.400.000 νέων μετοχών αναμένονταν στα περίπου 104,9 εκατομμύρια ευρώ, μετά την αφαίρεση εξόδων ύψους περίπου 7,3 εκατομμυρίων ευρώ. Το ίδιο πρακτορείο ειδήσεων αναδημοσιεύτηκε και από φιλιππινέζικα μέσα, όπως το Manila Times, γεγονός που καταδεικνύει το έντονο ενδιαφέρον του επιχειρηματικού Τύπου.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Shipping Herald χαρακτηρίζει την κίνηση της Star Bulk ως τη δεύτερη μεγάλη διπλή εισαγωγή ελληνικής ναυτιλιακής εταιρείας στην Αθήνα, συνδέοντάς την με δύο διαρθρωτικές εξελίξεις: την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον όμιλο Euronext και την αναβάθμιση της ελληνικής αγοράς από τον οίκο MSCI, από «αναδυόμενη» σε «ανεπτυγμένη». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι εξελίξεις αυτές έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον ενός κλάδου που παραδοσιακά έστρεφε το βλέμμα του προς τη Νέα Υόρκη και το Όσλο για τις εισαγωγές του, με τις ναυτιλιακές εταιρείες που διαπραγματεύονται πλέον σε αγορές της Euronext να ξεπερνούν τις τριάντα εννέα, με συνολική κεφαλαιοποίηση που αγγίζει τα 38,7 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας σε στιγμιότυπο από την εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης, με αφορμή την είσοδο της Star Bulk στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Το σκεπτικό πίσω από τη διπλή εισαγωγή

Πέρα από τα data, τα ξένα δημοσιεύματα επιχειρούν να εξηγήσουν και τη λογική της κίνησης.

Σύμφωνα με το Splash247, η Star Bulk βρίσκεται κοντά στην κορύφωση ενός ισχυρού κύκλου στην αγορά ξηρού φορτίου, έχοντας καταγράψει το δεύτερο τρίμηνο του 2026 τα καλύτερα τριμηνιαία κέρδη της από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2022, με καθαρά κέρδη 144,9 εκατομμυρίων δολαρίων και ημερήσιο ναύλο στόλου που ξεπέρασε τα 24.000 δολάρια. Η εταιρεία, υπενθύμιζε το δημοσίευμα, διαθέτει πλέον στόλο 138 πλοίων μετά τη συγχώνευσή της με την Eagle Bulk Shipping το 2024, μια συναλλαγή που είχε δημιουργήσει τότε τον μεγαλύτερο εισηγμένο ιδιοκτήτη πλοίων ξηρού φορτίου παγκοσμίως.

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της Star Bulk, Σπύρος Καπράλος, σε στιγμιότυπο από την εκδήλωση που έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης, με αφορμή την είσοδο της εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2026

Η διπλή εισαγωγή παρουσιάζεται από τα ξένα μέσα ως κίνηση με πολλαπλά οφέλη: διεύρυνση της επενδυτικής βάσης, δυνατότητα διαπραγμάτευσης σε δύο νομίσματα και για περισσότερες ώρες ημερησίως, καθώς και ενίσχυση της ρευστότητας της μετοχής. Παράλληλα, όπως σημειώνεται, η κίνηση αποκτά και συμβολική διάσταση, καθώς συνδέει μια εταιρεία με παγκόσμια δραστηριότητα και ισχυρές ελληνικές ρίζες με μια κεφαλαιαγορά που περνάει η ίδια σε νέα εποχή μετά την ένταξή της στο δίκτυο της Euronext.

Πηγές: Splash247 · Shipping Herald · The Globe and Mail (TipRanks) · StockTitan · Quiver Quantitative · Manila Times · GlobeNewswire