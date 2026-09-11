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Με ιδιαίτερα ισχυρή ζήτηση, σύμφωνα με πληροφορίες από την αγορά, ολοκληρώθηκε η δημόσια προσφορά της Star Bulk, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό σκηνικό γύρω από την παράλληλη εισαγωγή της ναυτιλιακής στην Euronext Athens. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι συνολικές προσφορές κινήθηκαν στην περιοχή των 660 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η έκδοση να έχει καλυφθεί σχεδόν έξι φορές.

Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση της ζήτησης. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από θεσμικούς επενδυτές, ενώ περίπου 260 εκατ. ευρώ αντιστοιχούν σε εντολές ιδιωτών.

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Πέτρος Παππάς, ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk – Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2026

Μεγάλη έκπληξη από τους ιδιώτες

Εκείνο που φαίνεται να ξεχωρίζει είναι η εντυπωσιακή συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι αγκαλιάζουν την ελληνόκτητη Ναυτιλία, στον απόηχο της πρόσκλησης που απηύθυνε ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Star Bulk, Πέτρος Παππάς. Πηγές της αγοράς ανεβάζουν τον αριθμό όσων συμμετείχαν στη διαδικασία σε περίπου 7.000, αριθμός που εκτιμάται ότι αντιστοιχεί περίπου σε έναν στους δέκα ενεργούς Έλληνες ιδιώτες επενδυτές.

Η ζήτηση από τη συγκεκριμένη κατηγορία ήταν τόσο υψηλή ώστε, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι ιδιώτες αναμένεται να λάβουν περίπου 16 μετοχές για κάθε 100 που ζήτησαν.

Παράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για εξαιρετικά υψηλή συμμετοχή ιδιωτών σε σύγκριση με αντίστοιχες αυξήσεις των τελευταίων ετών, με τις σχετικές πληροφορίες να τη χαρακτηρίζουν ως τη μεγαλύτερη ζήτηση από ιδιώτες που έχει καταγραφεί σε τέτοια διαδικασία στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Το στοιχείο αυτό, ωστόσο, μένει να επιβεβαιωθεί από τα επίσημα τελικά δεδομένα.

Η εικόνα που προκύπτει είναι, σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερα ισχυρή: μεγάλη ζήτηση από θεσμικά χαρτοφυλάκια και ταυτόχρονα μαζική συμμετοχή του ελληνικού επενδυτικού κοινού.

Τα οριστικά στοιχεία για την κάλυψη, την κατανομή και τη συμμετοχή των επενδυτών αναμένονται με την επίσημη ολοκλήρωση και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.