Αναρτήθηκαν τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου, στην πλατφόρμα MyCar της ΑΑΔΕ τα τέλη κυκλοφορίας 2026.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων έχουν προθεσμία να τα εξοφλήσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς οι παρατάσεις πια θεωρούνται παρελθόν.

Όπως κάθε χρόνο, οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τα τέλη είτε μέσω e-banking είτε απευθείας μέσω της πλατφόρμας myCAR της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Ίδια ποσά, αλλά αυστηρές προσαυξήσεις για καθυστερήσεις

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 παραμένουν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι, χωρίς αυξήσεις. Ωστόσο, όσοι δεν τα εξοφλήσουν έγκαιρα, θα αντιμετωπίσουν προσαυξήσεις που ξεκινούν από 25% και μπορεί να φτάσουν έως και 100%, ανάλογα με το πότε θα πραγματοποιηθεί η καθυστερημένη πληρωμή.

Αναλυτικότερα, όσοι δεν εξοφλήσουν εμπρόθεσμα τα τέλη, επιβαρύνονται με κλιμακωτά πρόστιμα:

+25% αν η πληρωμή γίνει μέσα στον Ιανουάριο

+50% αν γίνει τον Φεβρουάριο

+100% αν γίνει από 1η Μαρτίου και μετά

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο είναι 30 ευρώ.

Τι θα πληρώσουμε φέτος

Όπως προαναφέρθηκε, τα τέλη κυκλοφορίας 2026 θα είναι ίδια με αυτά του 2025, δηλαδή χωρίς νέες επιβαρύνσεις για τους οδηγούς. Όσα ΙΧ είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010 πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους. Όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, πληρώνουν με βάση τις εκπομπές CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ τα πιο «καθαρά» από αυτά απαλλάσσονται πλήρως – κάτω από 90 ή 122 g/km, αναλόγως της χρονολογίας.

Αναλυτικά:

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

0-122 κυβικά: 0 ευρώ

123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.

140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.

167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.

209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.

225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.

241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.

261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.

281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

0-90 εκπομπές C02: 0 ευρώ

91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.

101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.

121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.

141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.

161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.

181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.

201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.

251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 255 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 280 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 320 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 690 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 920 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.150 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

0 -300 κυβικά: 22 ευρώ

301-785 κυβικά: 55 ευρώ

786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ

1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ

1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ

1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ

1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ

1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ

3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ

4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

