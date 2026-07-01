Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι φορολογούμενοι έχουν υποβάλει το 80% των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, με το σύνολο των δηλώσεων να αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατομμύρια.

Περίπου το 30% των υποβληθέντων δηλώσεων είναι χρεωστικές, επιβάλλοντας στους φορολογούμενους μέση επιβάρυνση ύψους 1.886 ευρώ.

Οι υπόλοιπες δηλώσεις είναι είτε πιστωτικές με μέση επιστροφή φόρου 304 ευρώ είτε μηδενικές χωρίς καμία οικονομική υποχρέωση ή απαίτηση.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διενεργεί ταχύτατα τις επιστροφές φόρου στους δικαιούχους, προχωρώντας παράλληλα σε αυτόματο συμψηφισμό για όσους διατηρούν βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές.

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Σταθερά προχωρά η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, με τη μεγάλη πλειονότητα των φορολογουμένων να έχει ήδη ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της προς την ΑΑΔΕ. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν ένας στους τρεις καλείται να καταβάλει επιπλέον φόρο, ενώ η μέση επιβάρυνση για όσους έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό διαμορφώνεται στα 1.886 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος του 2025, έχει ήδη κατατεθεί το 80% των δηλώσεων. Από όσους έχουν υποβάλει δήλωση, περίπου το 30% έλαβαν χρεωστικό εκκαθαριστικό και καλούνται να πληρώσουν κατά μέσο όρο 1.886 ευρώ.

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Οι υπόλοιποι είτε δεν έχουν καμία πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση είτε δικαιούνται επιστροφή φόρου. Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περισσότερες από 5,55 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός τους θα φτάσει περίπου τα 6,9 εκατομμύρια έως την εκπνοή της προθεσμίας.

Αναλυτικότερα, η «ακτινογραφία» των εκκαθαριστικών δείχνει ότι:

*Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με τον έξτρα φόρο που έχει βεβαιωθεί να υπερβαίνει ήδη τα 3,5 δισ. ευρώ ή τα 1.866 ευρώ κατά μέσο όρο. Οι φορολογούμενοι με χρεωστικό εκκαθαριστικό καλούνται να πληρώσουν έως τις 31 Ιουλίου 2026 είτε την πρώτη από τις 8 μηνιαίες δόσεις του φόρου ή ολόκληρο το ποσό με έκπτωση η οποία ανέρχεται σε 4% για όσους υπέβαλαν την αρχική δήλωση έως 15 Μαΐου, 3% για όσους υπέβαλαν τη δήλωση στο διάστημα από 16 Μαΐου έως 15 Ιουνίου και 2% για όσους υποβάλουν τη δήλωσή τους έως τις 15 Ιουλίου 2026.

*Το 30,49% των δηλώσεων που έχουν υποβληθεί είναι πιστωτικές με το ποσό την επιστροφής φόρου να φτάνει ήδη τα 514,5 εκατ. ευρώ ή 304 ευρώ κατά μέσο όρο.

*Οι υπόλοιπες δηλώσεις (35,7%) βγαίνουν μηδενικές, χωρίς να προκύπτει υποχρέωση πληρωμής ή επιστροφής φόρου.

Πηγή: iSTOCK

Επιστροφές φόρου χωρίς καθυστερήσεις

Οι επιστροφές φόρου για τους φορολογούμενους που λαμβάνουν πιστωτικό εκκαθαριστικό πραγματοποιούνται με ταχύτερες διαδικασίες, επιτρέποντας την άμεση πίστωση των ποσών στους δικαιούχους.

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Όσοι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία, ούτε άλλες εκκρεμότητες που επηρεάζουν τη φορολογική ενημερότητα, λαμβάνουν τα χρήματά τους στον τραπεζικό λογαριασμό τους μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης. Για τους φορολογούμενους με βεβαιωμένες οφειλές, η ΑΑΔΕ προχωρά αυτόματα σε συμψηφισμό της επιστροφής με τα χρέη τους.

Η διαδικασία αυτή διενεργείται κάθε εβδομάδα κεντρικά, ενώ οι πιο σύνθετες περιπτώσεις εξετάζονται από τις ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον πολίτη. Βασική προϋπόθεση για την καταβολή της επιστροφής είναι η σωστή δήλωση του IBAN στο myAADE. Παράλληλα, οι συμψηφισμοί έως τις 31 Ιουλίου 2026 δεν στερούν από τους φορολογούμενους την έκπτωση 2% έως 4% που προβλέπεται για την έγκαιρη υποβολή της δήλωσης.

Τροποποιητικές χωρίς πρόστιμα

Στις 15 Ιουλίου λήγει και η προθεσμία και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλείψεις στην αρχική δήλωση χωρίς την επιβολή προστίμων.

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Προσθήκες ή διορθώσεις σε κάποιον κωδικό της δήλωσης μπορεί να περιορίσει τη φορολογική επιβάρυνση για τους φορολογούμενους.

Σημειώνεται ότι με την είσοδο στην πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις, όλα τα στοιχεία των αρχικών εντύπων (Ε1, Ε2, Ε3) μεταφέρονται αυτόματα στο νέο έντυπο και ο φορολογούμενος χρειάζεται να αλλάξει μόνο τα συγκεκριμένα σημεία που επιθυμεί.

Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα διόρθωσης των λαθών που πιθανόν έγιναν κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης ή να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς όπως οι κωδικοί 787-788 που αφορούν την ανάλωση κεφαλαίου, δηλαδή εισοδήματα παλαιότερων ετών τα οποία μπορούν να επικαλεστούν για να καλύψουν τεκμήρια και να περιορίσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση.

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Νέα εκκαθάριση μετά τις διορθώσεις

Κάθε τροποποιητική φορολογική δήλωση οδηγεί σε νέα εκκαθάριση, καθώς η αρχική δήλωση ακυρώνεται και αντικαθίσταται από τη διορθωμένη. Ο φόρος επανυπολογίζεται με βάση τα οριστικά στοιχεία που έχουν προστεθεί ή διορθωθεί, είτε πρόκειται για πραγματικά εισοδήματα είτε για τεκμαρτά.

Το νέο εκκαθαριστικό αναρτάται στον προσωπικό λογαριασμό του φορολογούμενου στο myAADE και περιλαμβάνει τόσο το αποτέλεσμα της νέας εκκαθάρισης όσο και εκείνο της αρχικής δήλωσης, ώστε να είναι εμφανείς οι διαφορές. Όσοι υποβάλουν την τροποποιητική δήλωση έως τις 15 Ιουλίου 2026 δεν επιβαρύνονται με πρόστιμο.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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