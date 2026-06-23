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Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται μεσιτική εταιρεία, με το συνολικό ποσό της αποκρυβείσας ύλης και για τις δύο επιχειρήσεις να ανέρχεται στα 3,1 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν ψηφιακά εργαλεία και διασταυρώσεις στοιχείων από αγγελίες ακινήτων και φορολογικές δηλώσεις για να αποκαλύψουν την απόκλιση μεταξύ της πραγματικής δραστηριότητας και των δηλωθέντων στοιχείων.

Η ΑΑΔΕ εντείνει πλέον τους ελέγχους στον κλάδο των ακινήτων και των κατασκευών, αξιοποιώντας αλγόριθμους και ηλεκτρονικά δεδομένα για τον εντοπισμό φοροδιαφυγής σε σύνθετες οικονομικές συναλλαγές.

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Μια κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες που εμφάνιζε ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές, αλλά τελικά – μετά τον έλεγχο – δήλωσε έσοδα 2,2 εκατ. ευρώ και κέρδη 615.000 ευρώ, εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ. Στην ίδια υπόθεση εμπλέκεται και μεσιτική εταιρεία, με την αποκρυβείσα ύλη να φτάνει συνολικά τα 3,1 εκατ. ευρώ.

Ήταν ένα από εκείνα τα στοιχεία που, στα χαρτιά, μοιάζουν σχεδόν αστεία: κατασκευαστική εταιρεία στις Κυκλάδες με δηλωμένο τζίρο μόλις 3 ευρώ.

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Μόνο που πίσω από αυτόν τον εξωφρενικό αριθμό, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ είδαν κάτι πολύ σοβαρότερο: συναλλαγές εκατομμυρίων, αγοραπωλησίες ακινήτων, μεσιτικές προμήθειες που δεν είχαν δηλωθεί και ένα σχήμα απόκρυψης εισοδημάτων που, σύμφωνα με τα στοιχεία του ελέγχου, άγγιζε τα 3,1 εκατ. ευρώ.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, της επιχειρησιακής δύναμης της ΑΑΔΕ που έχει αναλάβει τις μεγάλες και σύνθετες υποθέσεις οικονομικών συναλλαγών. Με στοχευμένες διασταυρώσεις και αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων, οι ελεγκτές εντόπισαν αρχικά ακίνητα που εμφανίζονταν σε ιστοσελίδα μεσιτικού γραφείου ως πωληθέντα.

Ακολούθησε επίσκεψη στο μεσιτικό γραφείο και έλεγχος των σχετικών εντολών. Εκεί διαπιστώθηκε ότι πολλές από τις προμήθειες που αντιστοιχούσαν στις συναλλαγές αυτές δεν είχαν δηλωθεί.

Η μεσιτική εταιρεία είχε αρχικά υποβάλει φορολογική δήλωση με ακαθάριστα εισοδήματα περίπου 1 εκατ. ευρώ και ζημιά 257.000 ευρώ. Μετά τον έλεγχο και την τροποποιητική δήλωση, τα έσοδα ανέβηκαν στα 1,9 εκατ. ευρώ, ενώ η ζημιά μετατράπηκε σε κέρδη 229.000 ευρώ.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο, όμως, ήρθε στη συνέχεια.

Οι ελεγκτές είδαν ότι πολλές από τις συναλλαγές στις οποίες μεσολαβούσε η μεσιτική εταιρεία είχαν ως πωλητή την ίδια κατασκευαστική επιχείρηση. Όταν αναζήτησαν τη φορολογική της δήλωση, διαπίστωσαν ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ.

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Μετά τον έλεγχο, η κατασκευαστική υπέβαλε τροποποιητική δήλωση. Τα έσοδά της αυξήθηκαν στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη στα 615.000 ευρώ.

Η έρευνα στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιρειών συνεχίζεται σε βάθος.

Το real estate στο μικροσκόπιο

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Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι απλώς μία ακόμη περίπτωση φοροδιαφυγής. Είναι χαρακτηριστική του τρόπου με τον οποίο η ΑΑΔΕ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της σε κλάδους όπου διακινούνται μεγάλα ποσά: ακίνητα, μεταβιβάσεις, κατασκευές, μεσιτικές υπηρεσίες, βραχυχρόνιες μισθώσεις και εταιρικά σχήματα που εμφανίζουν στα βιβλία τους εικόνα εντελώς διαφορετική από την πραγματική τους δραστηριότητα.

Το 2026, άλλωστε, οι έλεγχοι στις μεταβιβάσεις ακινήτων βρίσκονται ψηλά στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ. Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο που έχει παρουσιαστεί, προβλέπονται 2.500 έλεγχοι σε μεταβιβάσεις ακινήτων, με έμφαση σε αγοραπωλησίες, κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές, ενώ για μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και «μαύρου» χρήματος προβλέπονται 900 ειδικές έρευνες.

Το μήνυμα είναι σαφές: η φοροδιαφυγή δεν αναζητείται πια μόνο στην ταμειακή μηχανή ή στην απόδειξη που δεν εκδόθηκε. Αναζητείται και στις αλυσίδες των συναλλαγών, στα ψηφιακά ίχνη, στα sites, στα συμβόλαια, στα myDATA, στις πληρωμές και στις αποκλίσεις ανάμεσα σε όσα δηλώνονται και σε όσα πραγματικά συμβαίνουν στην αγορά.

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Και άλλες υποθέσεις που δείχνουν την ίδια εικόνα

Αντίστοιχες ή παραπλήσιες επιτυχίες της ΑΑΔΕ έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες και σε άλλους εταιρικούς κλάδους, με κοινό παρονομαστή την απόκρυψη εσόδων, τις ανακριβείς δηλώσεις και τη χρήση ψηφιακών διασταυρώσεων.

Τον Μάιο, οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ εντόπισαν εταιρεία εμπορίας συμπληρωμάτων διατροφής, σε δύο αποθηκευτικούς χώρους, όπου κατασχέθηκαν 34.202 συσκευασίες μη εγκεκριμένων συμπληρωμάτων διατροφής, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω του 1 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο φορολογικός έλεγχος έδειξε απόκρυψη καθαρών εσόδων 1,9 εκατ. ευρώ και μη απόδοση ΦΠΑ 247.500 ευρώ.

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Τον Μάρτιο, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε έξι εκπαιδευτήρια σε Αττική, Χανιά και Ιωάννινα αποκάλυψαν υπόθεση με «μαϊμού» πιστοποιητικά και τίτλους σπουδών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις είχαν παράνομα κέρδη 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ από το 2020 είχαν εκδώσει πάνω από 10.000 φορολογικά στοιχεία με ανακριβή ποσά, αποκρύπτοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 1,8 εκατ. ευρώ. Συνελήφθησαν έξι άτομα.

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Ακόμη πιο συνολική είναι η εικόνα από το πρώτο τρίμηνο του 2026: σε 8.000 επιτόπιους φορολογικούς ελέγχους σε όλη τη χώρα, η ΑΑΔΕ εντόπισε περίπου 2.500 επιχειρήσεις με φορολογικές παραβάσεις, 50.000 παραβάσεις συνολικά και αποκρυβείσα αξία συναλλαγών που ξεπέρασε τα 5,6 εκατ. ευρώ.

Η τάση είχε φανεί ήδη από το 2025, όταν η ΑΑΔΕ πραγματοποίησε 68.400 επιτόπιους ελέγχους, εντοπίζοντας 19.473 παραβατικές επιχειρήσεις, 430.930 παραβάσεις και καθαρή αποκρυβείσα αξία άνω των 24,7 εκατ. ευρώ.

Από την «παραδοσιακή» φοροδιαφυγή στις ψηφιακές διασταυρώσεις

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Η υπόθεση της κατασκευαστικής στις Κυκλάδες δείχνει την αλλαγή εποχής στους φορολογικούς ελέγχους.

Δεν ήταν ένας τυχαίος έλεγχος στο ταμείο μιας επιχείρησης. Ήταν μια διασταύρωση στοιχείων: αγγελίες ακινήτων, δηλωμένες συναλλαγές, προμήθειες, φορολογικές δηλώσεις, λογιστικά βιβλία, εταιρικές σχέσεις.

Και αυτή είναι ίσως η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά της υπόθεσης. Η ΑΑΔΕ δεν περιμένει πλέον μόνο την καταγγελία ή το «τυχαίο εύρημα». Χρησιμοποιεί αλγόριθμους, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά βιβλία, πληροφορίες από την αγορά και ψηφιακά αποτυπώματα για να εντοπίζει περιπτώσεις όπου η οικονομική δραστηριότητα δεν συμφωνεί με τη φορολογική εικόνα.

Στην περίπτωση των Κυκλάδων, η διαφορά ήταν κραυγαλέα: από τα 3 ευρώ δηλωμένου τζίρου στα 2,2 εκατ. ευρώ πραγματικών εσόδων μετά τον έλεγχο.

Και αυτή η απόσταση, ανάμεσα στο «φαίνεσθαι» των δηλώσεων και στο «είναι» των συναλλαγών, είναι πλέον ο χώρος όπου κινείται η ΑΑΔΕ.