Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα τέλη κυκλοφορίας του 2027 πρέπει να εξοφληθούν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων μπορούν να εκτυπώσουν τα ειδοποιητήρια με τον αριθμό κυκλοφορίας και τον ΑΦΜ τους, χωρίς να απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα Taxisnet.

Η πληρωμή των τελών πραγματοποιείται μέσω κωδικού RF ή σάρωσης του QR code σε τράπεζες, ΕΛΤΑ και εφαρμογές mobile banking για μεγαλύτερη ευκολία.

Η εκπρόθεσμη καταβολή των τελών εντός του Ιανουαρίου επιφέρει επιβάρυνση 25%, ενώ η καθυστέρηση πέραν των δύο μηνών οδηγεί σε επιβολή προστίμου ίσου με το ποσό των τελών.

Οι πολίτες που έχουν θέσει το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία έχουν τη δυνατότητα να άρουν το καθεστώς αυτό και να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά ανά μήνα.

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Τα τέλη κυκλοφορίας 2027 πληρώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και η εκτύπωση γίνεται χωρίς κωδικούς Taxisnet στη σελίδα της ΑΑΔΕ, με ΑΦΜ και αριθμό κυκλοφορίας. Όποιος πληρώσει τον Ιανουάριο 2027 επιβαρύνεται με 25%, σύμφωνα με τον νόμο 5113/2024.

Τα ειδοποιητήρια έχουν αναρτηθεί στην ΑΑΔΕ από τις αρχές Νοεμβρίου 2026. Κάθε ειδοποιητήριο έχει κωδικό πληρωμής RF και QR code.

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Πώς εκτυπώνω τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς κωδικούς;

Η εκτύπωση χωρίς κωδικούς γίνεται στη σελίδα aade.gr/teli-kykloforias-horis-kodikoys-taxisnet. Συμπληρώνετε τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και εκτυπώνετε το ειδοποιητήριο.

Με αυτό πληρώνετε σε τράπεζα ή στα ΕΛΤΑ.

Πώς τα βρίσκω με κωδικούς Taxisnet;

Με κωδικούς Taxisnet μπαίνετε στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ (aade.gr/mycar), στην ενότητα «Τέλη Κυκλοφορίας Οχημάτων». Εκεί κατεβάζετε το ειδοποιητήριο και τους κωδικούς πληρωμής.

Όσοι έχουν πολλά οχήματα μπορούν να πάρουν τους κωδικούς σε υπολογιστικό φύλλο. Από το myCAR βγαίνει και βεβαίωση μη οφειλής τελών κυκλοφορίας, που χρειάζεται για μεταβίβαση, εξαγωγή ή επαναταξινόμηση.

Πώς πληρώνω;

Ο πιο γρήγορος τρόπος είναι το QR code του ειδοποιητηρίου, που σαρώνεται από την εφαρμογή mobile banking, χωρίς πληκτρολόγηση κωδικού και ποσού. Η πληρωμή γίνεται και μέσω e-banking με τον κωδικό RF.

Το QR code διαβάζεται και στα μηχανήματα αυτόματων πληρωμών των τραπεζών. Η ΑΑΔΕ συστήνει τους ψηφιακούς τρόπους αντί για επίσκεψη σε κατάστημα τράπεζας ή ΕΛΤΑ.

Πόσο είναι το πρόστιμο αν καθυστερήσω;

Όποιος πληρώσει μέσα στον Ιανουάριο 2027 πληρώνει 25% επιπλέον και μέσα στον Φεβρουάριο 2027 50% επιπλέον. Αν περάσουν πάνω από δύο μήνες ή τα τέλη δεν πληρωθούν, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τέλος, με ελάχιστο τα 30 ευρώ.

Πότε πληρώνεται Επιβάρυνση Παράδειγμα: τέλος 690 € Έως 31/12/2026 – 690 € Ιανουάριος 2027 +25% 862,50 € Φεβρουάριος 2027 +50% 1.035 € Αργότερα πρόστιμο ίσο με το τέλος 1.380 €

Μπορώ να πληρώσω με τον μήνα;

Όσοι έχουν βάλει το όχημα σε ακινησία μπορούν, μέσα από το myCAR, να άρουν την ακινησία και να πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα. Η κατάθεση πινακίδων γίνεται ψηφιακά, χωρίς επίσκεψη στη ΔΟΥ.