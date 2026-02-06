Η εποχή που οι συναλλαγές με ψηφιακά νομίσματα και κρυπτονομίσματα μπορούσαν να κινούνται έξω από το «μάτι» της φορολογικής αρχής στην Ελλάδα τελειώνει και μάλιστα με τρόπο που θα έχει συνέπειες τόσο για επενδυτές όσο και για απλούς χρήστες του κρυπτοχώρου.

Από φέτος, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) παίρνει σταδιακά στα χέρια της νέα «όπλα» για την παρακολούθηση, την ανάλυση και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις κινήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, εντός και εκτός συνόρων.

Σε μία κίνηση που φέρνει την Ελλάδα στο ίδιο τραπέζι με τις χώρες του ΟΟΣΑ και της Ε.Ε., το ελληνικό κράτος ενσωματώνει στο εθνικό δίκαιο το Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), ένα διεθνές πλαίσιο αυτόματης ανταλλαγής δεδομένων για τις συναλλαγές με κρυπτονομίσματα. Μέχρι σήμερα, όπου υπήρχαν στοιχεία για διασυνοριακές κινήσεις ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, η συλλογή και επεξεργασία τους ήταν αποσπασματική. Τώρα, όμως, τα δεδομένα θα ρέουν συστηματικά μεταξύ κρατών, με στόχο να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η αδήλωτη δραστηριότητα

Τα νέα δεδομένα



Τα ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων, οι πλατφόρμες trading, οι μεσίτες και οι πάροχοι ψηφιακών πορτοφολιών υποχρεούνται να συλλέγουν και να διαβιβάζουν αναλυτικά στοιχεία για κάθε χρήστη, περιλαμβάνοντας στοιχεία ταυτότητας, φορολογικής κατοικίας, και αριθμού φορολογικού μητρώου.

Οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνουν όγκο συναλλαγών, μεταφορές κεφαλαίων, μετατροπές μεταξύ διαφορετικών crypto, και αριθμό/αξία συναλλαγών ανά έτος.

Με τον τρόπο αυτό, για πρώτη φορά, η ΑΑΔΕ αποκτά μια ολοκληρωμένη εικόνα της επενδυτικής και εμπορικής δραστηριότητας κάθε φορολογούμενου χρήστη κρυπτονομισμάτων, ακόμη κι αν συναλλάσσεται σε πλατφόρμες με έδρα στο εξωτερικό.

Η ανταλλαγή των δεδομένων θα γίνεται αυτόματα και σε ετήσια βάση με άλλες χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα, ενώ αντίστοιχα η Ελλάδα θα λαμβάνει πληροφορίες για Έλληνες κατοίκους από το εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία αυτή, πέρα από την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας, σηματοδοτεί και μια ουσιαστική αλλαγή στην αντίληψη περί «κρυπτονομισμάτων». Από μια τεχνολογική τάση που συχνά θεωρούνταν λίγο-πολύ ανεξέλεγκτη, οι ψηφιακές συναλλαγές μετατρέπονται σε ένα ρυθμιζόμενο πεδίο όπου ισχύουν οι ίδιες αρχές λογοδοσίας με τις παραδοσιακές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Η άλλη όψη…

Παρά τα οφέλη της διαφάνειας, επισημαίνουν ειδικοί στηναγορά των crypto, τέτοιες ρυθμίσεις μπορούν να έχουν και ανεπιθύμητες συνέπειες για την «αόρατη» αυτή αγορά. Οι επενδυτές ίσως θελήσουν να μεταφέρουν τη δραστηριότητα τους σε λιγότερο ρυθμιζόμενες αγορές, διαμορφώνοντας ένα ακόμα πιο θολό πλαίσιο συνεργασίας, ίσως πιο επικίνδυνο…

Σε κάθε περίπτωση η επιλογή της ανεξάτητης αρχής να επενδύσει σε αυτόν τον τομέα, οδηγεί τη χώρα σε μια νέα εποχή όπου ο κόσμος των κρυπτονομισμάτων δεν θα αποτελεί πλέον «γκρίζα ζώνη» αλλά ένα τμήμα της οικονομίας υπό πλήρη εποπτεία.