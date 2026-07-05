Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν στις 13 Ιουλίου και θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου, με προαιρετική λειτουργία των καταστημάτων την πρώτη Κυριακή, 19 Ιουλίου.

Οι έμποροι εκτιμούν αύξηση του τζίρου από 2% έως 5%, ωστόσο η αισιοδοξία παραμένει συγκρατημένη λόγω της ανόδου του πληθωρισμού και του κόστους διαβίωσης.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι η αύξηση του κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο δεν συνεπάγεται απαραίτητα αντίστοιχη αύξηση στον όγκο των πωλήσεων.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ υπογραμμίζει ότι το ζητούμενο είναι η επιστροφή των καταναλωτών στην αγορά, καθώς τα νοικοκυριά δίνουν προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες λόγω της ακρίβειας.

Η περίοδος των εκπτώσεων αποτελεί κρίσιμο τεστ αντοχής για το λιανεμπόριο και βαρόμετρο για την πορεία της αγοράς κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

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Γράφει ο Τέρενς Κουίκ

Σε λίγες μέρες αρχίζουν οι θερινές εκπτώσεις και η αγορά περιμένει να δει αν θα πάρει την ανάσα που τόσο χρειάζεται. Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου και έως το τέλος Αυγούστου, τα καταστήματα θα μπουν στην πιο κρίσιμη εμπορική περίοδο του καλοκαιριού, με την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου, να μπορεί να λειτουργήσει προαιρετικά η αγορά.

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Οι προσδοκίες των εμπόρων δεν είναι αμελητέες. Οι εκτιμήσεις μιλούν για κύκλο εργασιών από 7 έως 7,4 δισ. ευρώ, δηλαδή για ονομαστική αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι. Όμως εδώ βρίσκεται και το μεγάλο «αλλά»: άλλο ο τζίρος στα χαρτιά και άλλο η πραγματική κατανάλωση.

Διότι η ελληνική οικογένεια δεν πηγαίνει στις εκπτώσεις όπως παλιά. Δεν ψάχνει απλώς ένα καλοκαιρινό ρούχο, ένα παπούτσι ή μια ευκαιρία για το σπίτι. Πολλές φορές μετρά πρώτα το σούπερ μάρκετ, το ρεύμα, το ενοίκιο, τα καύσιμα, τα φροντιστήρια, τις δόσεις. Όταν το πιάτο του σπιτιού έχει γίνει καθημερινός λογαριασμός άγχους, η βόλτα στην αγορά μετατρέπεται από χαρά σε άσκηση επιβίωσης.

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν γιατί η αισιοδοξία είναι υποχρεωτικά συγκρατημένη. Τον Μάιο του 2026 ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 5,2%, ενώ η ομάδα «διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» αυξήθηκε κατά 3,5% σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Ακόμη βαρύτερη είναι η εικόνα στη στέγαση, με αύξηση 11,6%, και στις μεταφορές, με αύξηση 11,5%. (ELSTAT)

Γι’ αυτό και ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, σωστά επισημαίνει ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι εισπράξεις, αλλά ο όγκος των πωλήσεων και η επιστροφή περισσότερων καταναλωτών στα καταστήματα. Με απλά λόγια, δεν αρκεί να ανέβει ο τζίρος επειδή οι τιμές είναι υψηλότερες. Η αγορά θέλει πραγματική κίνηση, σακούλες στα χέρια, όχι απλώς περαστικούς στις βιτρίνες.

Άλλωστε, τον Απρίλιο του 2026 ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση, όμως ο δείκτης όγκου μειώθηκε κατά 0,1%. (ELSTAT) Αυτό σημαίνει ότι η αγορά μπορεί να γράφει μεγαλύτερα ποσά, χωρίς κατ’ ανάγκη να πουλά περισσότερα προϊόντα.

Οι φετινές εκπτώσεις, λοιπόν, θα είναι κάτι πολύ περισσότερο από μία εμπορική περίοδος. Θα είναι τεστ αντοχής για τους εμπόρους, τεστ αγοραστικής δύναμης για τα νοικοκυριά και πρώτο πραγματικό βαρόμετρο για το πώς θα κινηθεί η αγορά στο δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Ο τουρισμός μπορεί να βοηθήσει, ιδιαίτερα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς προορισμούς. Όμως η μεγάλη μάχη θα δοθεί στον Έλληνα καταναλωτή. Εκείνον που θέλει να ψωνίσει, αλλά πολλές φορές δεν μπορεί. Και εκεί θα φανεί αν οι εκπτώσεις θα γίνουν πραγματική ανάσα ή απλώς μια ακόμη βιτρίνα αισιοδοξίας μέσα σε μια καθημερινότητα ακρίβειας.