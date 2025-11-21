Από το μαύρο στο άσπρο ή έστω στο γκρι χρώμα, σε ό,τι αφορά τα Χριστούγεννα που θα κάνουν φέτος αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Την Δευτέρα το βράδυ μετά τη σύσκεψη των υπουργών αγροτικής ανάπτυξης Ευρωπαΐκής Ένωσης τα μαντάτα ήταν κατάμαυρα. Και μάλιστα δοσμένα από έγκυρες κυβερνητικές πηγές. Μετά, ακολούθησαν δυο μέρες σιωπής. Καμία αντίδραση.

Και την Πέμπτη η είδηση δια στόματος Αντιπρόεδρου της κυβέρνησης ότι η Κομισιόν νύχτα Τετάρτης έκανε στροφή κι αποδέχτηκε σημαντικό μέρος των προτάσεων της Αθήνας για την λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθεί το 70% της επιδότησης στους αγρότες.

Αλλά χωρίς διευκρινίσεις για τα οφειλόμενα των τελευταίων δύο ετών. Τουτέστιν για μιά ακόμη φορά κακή επικοινωνιακή πολιτική