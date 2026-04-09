Καθώς διανύουμε ήδη τη Μεγάλη Εβδομάδα, χιλιάδες εργαζόμενοι και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο ερώτημα: Ποιο είναι τελικά το καθεστώς εργασίας και αμοιβής στις αργίες;

Η Μεγάλη Παρασκευή αποτελεί υποχρεωτική ημιαργία για τα καταστήματα, γεγονός που σημαίνει ότι σε μεγάλο μέρος της αγοράς η λειτουργία περιορίζεται σημαντικά, ενώ η απασχόληση εργαζομένων υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς.

Αντίθετα, η Κυριακή του Πάσχα θεωρείται μία από τις βασικές υποχρεωτικές αργίες του έτους, με αποτέλεσμα να απαγορεύεται η λειτουργία των περισσότερων επιχειρήσεων και η απασχόληση των εργαζομένων, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπου επιτρέπεται (όπως σε εστίαση, τουρισμό ή υπηρεσίες κοινής ωφέλειας).

Τι γίνεται με τη Μεγάλη Παρασκευή και τη Δευτέρα του Πάσχα

Η Μεγάλη Παρασκευή έχει ένα «ενδιάμεσο» καθεστώς, δεν είναι πλήρης αργία για όλους τους κλάδους, ωστόσο η λειτουργία της αγοράς είναι περιορισμένη και συνοδεύεται από ειδικούς κανόνες.

Αντίθετα, η Δευτέρα του Πάσχα είναι υποχρεωτική αργία για όλους τους εργαζόμενους, γεγονός που σημαίνει ότι όσοι εργαστούν εκείνη την ημέρα δικαιούνται τις προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Πώς αμείβεται η εργασία τις ημέρες αυτές

Για όσους εργαστούν σε ημέρες που θεωρούνται αργίες, ισχύουν συγκεκριμένοι κανόνες:

Προβλέπεται προσαύξηση στον μισθό ,

, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται και αναπληρωματική ημέρα ανάπαυσης.

Αυτό αφορά κυρίως κλάδους που λειτουργούν κανονικά τις ημέρες των αργιών, όπως η εστίαση, τα ξενοδοχεία και οι μεταφορές.

Τι πρέπει να προσέξουν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι το καθεστώς των αργιών δεν είναι ίδιο για όλους τους κλάδους. Οι κανόνες διαφοροποιούνται ανάλογα με:

τη δραστηριότητα της επιχείρησης

το ωράριο λειτουργίας

τις συλλογικές συμβάσεις που ισχύουν

Για τους εργαζόμενους, αυτό σημαίνει ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουν αν δικαιούνται προσαύξηση ή ρεπό, ενώ για τις επιχειρήσεις ότι πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια οι κανόνες, ώστε να αποφευχθούν παραβάσεις και πρόστιμα.

Σε μια περίοδο αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας, όπως το Πάσχα, το πλαίσιο των αργιών λειτουργεί ως «ισορροπία» μεταξύ της ανάγκης των επιχειρήσεων να εξυπηρετήσουν τη ζήτηση και της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

