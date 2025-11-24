Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, καταβάλλεται σε περίπου 1 εκατομμύριο νοικοκυριά η επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για το 2024, ένα μέτρο που εφαρμόζεται για πρώτη φορά ως μόνιμη πολιτική στέγασης και θα πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο, χωρίς αίτηση. Το ποσό φτάνει έως και τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, και αφορά τόσο κύρια κατοικία όσο και φοιτητική στέγη.

Πρόκειται για μια οικονομική ανάσα για χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος στέγασης, αλλά και για ευάλωτες ομάδες που πλήττονται δυσανάλογα από τις ανατιμήσεις.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της επιστροφής ενοικίου είναι όσοι πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, τα οποία ελέγχονται αυτόματα από την ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια από τους πολίτες.

Στην πράξη, η οικονομική ενίσχυση θα πιστωθεί σε:

Μισθωτούς, άνεργους και ελεύθερους επαγγελματίες που διαμένουν σε μισθωμένη κύρια κατοικία ,

, Οικογένειες με φοιτητές που νοικιάζουν φοιτητική κατοικία ,

, Συνταξιούχους ,

, Ανασφάλιστους υπερήλικες ,

, Άτομα με αναπηρία,εφόσον πληρούν τα προβλεπόμενα όρια εισοδήματος και περιουσίας.



Πώς θα γίνει η καταβολή

Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη. Οι πολίτες:

Δεν υποβάλλουν αίτηση ,

, Δεν καταθέτουν δικαιολογητικά ,

, Δεν απαιτείται επικαιροποίηση στοιχείων, εφόσον έχουν δηλωμένη τη μισθωμένη κατοικία στο έντυπο Ε1 και το μισθωτήριο είναι ηλεκτρονικά καταχωρισμένο στο Taxisnet.

Η πληρωμή πραγματοποιείται απευθείας στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης φορολογικής δήλωσης.

Η επιστροφή ενοικίου εντάσσεται στο μεγάλο πακέτο μέτρων των 2,5 δισ. ευρώ που θα υλοποιηθεί σταδιακά και θα ωφελήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πολίτες. Στο πακέτο περιλαμβάνονται:



– Αυξήσεις μισθών και συντάξεων,

– Μειώσεις επιβαρύνσεων στη μισθωτή εργασία,

– Σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για τους συνταξιούχους,

– Ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες,

– Παρεμβάσεις για το διαθέσιμο εισόδημα νοικοκυριών και εργαζομένων.



Με τις συντάξεις Ιανουαρίου, περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχοι θα δουν νέες αυξήσεις. Όσοι διατηρούν ακόμα προσωπική διαφορά θα λάβουν για πρώτη φορά μετά από χρόνια αύξηση ίση με το 50% της αύξησης που θα πάρουν όσοι δεν έχουν προσωπική διαφορά.





