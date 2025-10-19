Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2026 δείχνει, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ότι τα νέα μέτρα ωφελούν κυρίως τη μεσαία τάξη (εισοδήματα 20.000–60.000 €). Επίσης το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκτιμά ότι το ποσοστό φτώχειας πέφτει από 16,9% (το 2025) σε 15,1%, ενώ περίπου 250.000 πολίτες βγαίνουν πάνω από το όριο φτώχειας. Η μείωση είναι μεγαλύτερη σε μοναχικούς ηλικιωμένους άνω των 65 ετών 5,5%.και σε τρίτεκνες/πολύτεκνες οικογένειες 3,3%.

Σύμφωνα, πάντα, με τα όσα επικοινωνεί η κυνέρνηση, τα μέτρα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα είναι τα εξής βασικά:

Advertisement

Advertisement

• Επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου από τον Νοέμβριο 2025 – ανακούφιση για νοικοκυριά που δαπανούν 35–40% του εισοδήματός τους για στέγη.

• Κατάργηση προσωπικής διαφοράς στις παλαιές συντάξεις + επίδομα 250 € στους χαμηλοσυνταξιούχους.

• Μείωση ΦΠΑ κατά 30% σε μικρά νησιά (έως 20.000 κατοίκους) – εξοικονόμηση έως 100–150 € τον μήνα σε βασικά αγαθά.

• Μείωση κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης και εξαίρεση για νέες μητέρες – λιγότερη φορολογική πίεση σε χαμηλά εισοδήματα.

Από τα παραδείγματα οφέλους που δίνει το ΥΠΟΙΚ, δύο είναι τα πιό χαρακτηριστικά:

• Οικογένεια με 3 παιδιά και 35.000 € εισόδημα: 1.500–2.000 € κέρδος τον χρόνο (φοροελαφρύνσεις, ενοίκιο, επιδόματα).

Advertisement

• Συνταξιούχος 77 ετών με 850 € σύνταξη & 320 € ενοίκιο: συνολικό όφελος 450–500 €.

Σε ό,τι αφορά τις φορολογικές αλλαγές:

• Νέα φορολογική κλίμακα μειώνει τον φόρο κυρίως για εισοδήματα άνω των 20.000 €.

Advertisement

• Μείωση φόρου ενοικίων από 15–45% σε 10,5–31,5%.

• Το διαθέσιμο εισόδημα αυξάνεται για όλους, περισσότερο για ηλικίες 65–79 ετών (έως +4,6%).

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τους κυβερνητικούς υπολογισμούς το κόστος των μέτρων που μπαίνουν στην αγορά είναι 2,7 δις ευρώ.

Advertisement