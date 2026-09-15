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Οι τιμές των νέων διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,2% ενώ τα παλαιότερα ακίνητα παρουσίασαν αντίστοιχη αύξηση της τάξεως του 5,0% για την ίδια χρονική περίοδο.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 4,7% στη Θεσσαλονίκη έως 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών.

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Με τον πιο γλαφυρό τρόπο επιβεβαιώνει η Τράπεζα της Ελλάδος την στεγαστική κρίση και την εκτόξευση κατά 5,5% των τιμών των ενοικίων το δεύτερο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Συγκεκριμένα με στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν αυξημένες κατά 5,5%, οι οποίες προστέθηκαν στις ήδη αυξημένες κατά 8,3% το 2025 και κατά 9,1% το 2024.

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Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 6,2% και των παλαιών στο 5,0%

Με βάση τη γεωγραφική θέση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 5,0% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 6,2% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 5,0% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2025, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 7,8%, έναντι ρυθμού αύξησης 10,2% το 2024, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,6% το 2025, έναντι ρυθμού αύξησης 8,4% το 2024.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το β΄ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 ήταν 5,0% στην Αθήνα, 4,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 7,1% στις λοιπές περιοχές της χώρας.

Για το σύνολο του 2025, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2024 ήταν 6,6%, 9,7%, 10,3% και 9,6% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το β΄ τρίμηνο του 2026 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 5,3% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο του 2025, ενώ για το 2025 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 7,9%.