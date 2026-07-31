Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Από την 1η Οκτωβρίου 2026 καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των ενοικίων αποκλειστικά μέσω του τραπεζικού συστήματος και με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.

Το μέτρο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας, τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την αποτελεσματικότερη διασταύρωση των δηλωμένων μισθωμάτων με τις πραγματικές τραπεζικές κινήσεις.

Οι ενοικιαστές που δεν συμμορφώνονται με τη νέα ρύθμιση ενδέχεται να χάσουν κρατικές ενισχύσεις ή επιδόματα που συνδέονται με τη μίσθωση της κατοικίας τους.

Οι ιδιοκτήτες που συνεχίζουν να εισπράττουν ενοίκια με μετρητά κινδυνεύουν να στερηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις και εκπτώσεις που προβλέπονται για τα εισοδήματα από ακίνητα.

Η φορολογική διοίκηση θα χρησιμοποιεί τα τραπεζικά αποτυπώματα των συναλλαγών για να επιβεβαιώνει τη συμφωνία των πραγματικών πληρωμών με τα στοιχεία των μισθωτηρίων συμβολαίων.

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Από την 1η Οκτωβρίου 2026 αλλάζει ριζικά ο τρόπος καταβολής των ενοικίων στην Ελλάδα, καθώς τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η υποχρεωτική πληρωμή τους μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Η καταβολή ενοικίου με μετρητά παύει ουσιαστικά να αναγνωρίζεται για φορολογικούς και διοικητικούς σκοπούς, ενώ τόσο οι ενοικιαστές όσο και οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

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Το μέτρο είχε αρχικά προγραμματιστεί να ισχύσει από την 1η Απριλίου, ωστόσο δόθηκε παράταση έως τα τέλη Σεπτεμβρίου προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές.

Από τον Οκτώβριο, κάθε ενοίκιο θα πρέπει να εξοφλείται μέσω τραπεζικής κατάθεσης, μεταφοράς χρημάτων, πάγιας εντολής ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής.

Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά ακινήτων, η διασταύρωση των δηλωμένων μισθωμάτων με τις τραπεζικές κινήσεις και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής από αδήλωτα εισοδήματα από ενοίκια.

Η υποχρέωση αφορά όλες τις μισθώσεις κατοικιών, είτε πρόκειται για κύρια κατοικία, είτε για φοιτητική ή άλλη μακροχρόνια μίσθωση.

Για να θεωρείται έγκυρη η πληρωμή, θα πρέπει να υπάρχει τραπεζικό αποτύπωμα της συναλλαγής, δηλαδή αποδεικτικό κατάθεσης ή ηλεκτρονικής μεταφοράς στον λογαριασμό που έχει δηλωθεί για τη συγκεκριμένη μίσθωση.

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης είναι σημαντικές. Οι ενοικιαστές που θα συνεχίσουν να πληρώνουν «στο χέρι» κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου που προβλέπεται από τα νέα μέτρα στήριξης, καθώς και κάθε άλλη κρατική ενίσχυση ή επίδομα που συνδέεται με τη μίσθωση κατοικίας. Αντίστοιχα, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν ενοίκια σε μετρητά ενδέχεται να στερηθούν φορολογικές ελαφρύνσεις και εκπτώσεις που προβλέπονται για τα εισοδήματα από ακίνητα, ενώ τα εισοδήματά τους θα μπορούν να ελεγχθούν ευκολότερα μέσω των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων της ΑΑΔΕ.

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Ιδιαίτερη σημασία αποκτά η σωστή δήλωση του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα καταβάλλεται το ενοίκιο, ειδικά στις περιπτώσεις ακινήτων με περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες.

Η φορολογική διοίκηση θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία των τραπεζικών συναλλαγών για να επιβεβαιώνει ότι τα ποσά που δηλώνονται στα μισθωτήρια συμβαδίζουν με τις πραγματικές πληρωμές.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το νέο καθεστώς θα περιορίσει σημαντικά τις αδήλωτες συναλλαγές και θα δημιουργήσει ένα πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο για κάθε μίσθωση, διευκολύνοντας τόσο τους φορολογικούς ελέγχους όσο και την πρόσβαση των πολιτών σε επιδόματα και φορολογικά κίνητρα.

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