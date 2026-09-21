Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Volkswagen εξέρχεται από τον χρηματιστηριακό δείκτη Euro Stoxx 50 για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε χρόνια, αντανακλώντας τη σημαντική πτώση της χρηματιστηριακής της αξίας.

Η εξέλιξη αυτή αναγκάζει τα επενδυτικά κεφάλαια που ακολουθούν παθητικά τον δείκτη να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους πουλώντας μετοχές της εταιρείας.

Ο κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας δέχεται έντονες πιέσεις από τον ανταγωνισμό των κινεζικών εταιρειών, τους δασμούς και το αυξημένο κόστος των προγραμμάτων αναδιάρθρωσης.

Η Volkswagen προχωρά σε δραστικές περικοπές θέσεων εργασίας και οργανωτικές αλλαγές, στοχεύοντας στη βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και στη μελλοντική επιστροφή της στον δείκτη.

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Δύσκολες εποχές διανύει η Volkswagen και συνολικά οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς βγαίνει από τον Euro Stoxx 50, τον σημαντικότερο χρηματιστηριακό δείκτη blue chips της Ευρωζώνης, για πρώτη φορά εδώ και 15 χρόνια με μόνο τρεις αυτοκινητοβιομηχανίες να παραμένουν, οι Ferrari, BMW και Mercedes-Benz.

Η μετοχή της Volkswagen έχει χάσει περισσότερο από τα τρία τέταρτα της αξίας της από τα υψηλά που είχε καταγράψει στο χρηματιστηριακό ράλι του 2021 και έχει υποχωρήσει κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 16 ετών.

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Η εξέλιξη αναδεικνύει τις πιέσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος από την ταχεία άνοδο των χαμηλότερου κόστους κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών ( και η Stellantis εγκατέλειψε πριν από ένα χρόνο τον ίδιο δείκτη) αλλά και την επιφυλακτικότητα των επενδυτών απέναντι στο κόστος των μεγάλων προγραμμάτων αναδιάρθρωσης.

Όπως επισημαίνει ο Michael Tyndall, επικεφαλής αναλυτής αυτοκινητοβιομηχανίας στην HSBC, ολόκληρος ο κλάδος βρίσκεται υπό πίεση λόγω των κινδύνων που αντιμετωπίζει, ενώ η χαμηλή αποτίμηση της Volkswagen αντανακλά και τις ανησυχίες της αγοράς για το κόστος της αναδιάρθρωσής της.

Η έξοδος από τον Euro Stoxx 50 δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη Stoxx, 30 ETFs συνολικής αξίας 59 δισ. ευρώ αναπαράγουν τη σύνθεση του δείκτη, ενώ περισσότερα από 110.000 ενεργά δομημένα προϊόντα συνδέονται με αυτόν, με συνολικό όγκο πωλήσεων άνω των 68 δισ. ευρώ.

Η απομάκρυνση της Volkswagen σημαίνει ότι τα επενδυτικά κεφάλαια που παρακολουθούν παθητικά τον Euro Stoxx 50 θα πρέπει να προσαρμόσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, πουλώντας μετοχές της εταιρείας.

Η Volkswagen, υποστηρίζει ότι η συμμετοχή σε έναν χρηματιστηριακό δείκτη δεν αλλάζει τη θεμελιώδη ισχύ μιας εταιρείας και τονίζει ότι εξακολουθεί να αποτελεί ελκυστική επένδυση, παρά τη μεγαλύτερη, όπως τη χαρακτηρίζει, μεταμόρφωση στην ιστορία της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Ισχυρές οι πιέσεις στις ευρωπαϊκές εταιρείες

Η Volkswagen, όπως και οι περισσόετρες αυτοκινητοβιομηχανίες στην ευρώπη, βρίσκεται αντιμέτωπη με μεγάλη υποχώρηση των πωλήσεών της στην Κίνα, τους υψηλότερους αμερικανικούς δασμούς και αυξημένο κόστος αναδιάρθρωσης.

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Τον Σεπτέμβριο, συμφωνία με τα συνδικάτα για τη συρρίκνωση της οργανωτικής δομής είχε δώσει προσωρινή ώθηση στη μετοχή, η οποία ενισχύθηκε περισσότερο από 9%.

Η ανάκαμψη, ωστόσο, αποδείχθηκε βραχύβια. Την Παρασκευή η μετοχή υποχώρησε κατά 8,3%, μετά την έκδοση προειδοποίησης για τα κέρδη. Η Volkswagen απέδωσε την επιδείνωση σε απομείωση ύψους 6 δισ. ευρώ για την αξία της συμμετοχής της στην Porsche, στη συνεχιζόμενη κάμψη της κινεζικής αγοράς και στο αυξανόμενο κόστος αναδιάρθρωσης.

Νέες απολύσεις 100.000 εργαζομένων

Ο γερμανικός όμιλος, στον οποίο ανήκουν μεταξύ άλλων η Porsche και η Traton, έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 38 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε ένα μικρό μόνο μέρος των ετήσιων πωλήσεών του, οι οποίες φθάνουν τα 322 δισ. ευρώ. Η Volkswagen συγκαταλέγεται πλέον στις φθηνότερα αποτιμημένες αυτοκινητοβιομηχανίες παγκοσμίως.

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«Αυτή η αποτίμηση στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα για το πόσο επιφυλακτικοί είναι οι επενδυτές απέναντι στη Volkswagen», σημειώνει ο Simon Jäger, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στη γερμανική Flossbach von Storch.

Στο επίκεντρο της επενδυτικής ανησυχίας βρίσκεται η ιστορικών διαστάσεων αναδιάρθρωση του ομίλου, η οποία, σύμφωνα με τους Financial Times, αναμένεται να οδηγήσει σε περικοπές 100.000 θέσεων εργασίας.

Η Volkswagen επιχειρεί να μειώσει δραστικά το κόστος της και να επιταχύνει τις αλλαγές που απαιτούνται για να αντιμετωπίσει την επέλαση των κινεζικών ανταγωνιστών, την ώρα που η περίπλοκη εταιρική δομή της θεωρείται από επενδυτές πιθανό εμπόδιο στην ταχύτητα του μετασχηματισμού.

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Η εταιρεία εκτιμά ότι η αναδιάρθρωση θα βελτιώσει τις οικονομικές της επιδόσεις και, κατ’ επέκταση, θα επιδράσει θετικά στη μετοχή έχοντας ως στόχο της την επιστροφή της στον Euro Stoxx 50.

Κύμα αποχωρήσεων από τον ευρωπαϊκό δείκτη

Μαζί με τη Volkswagen αποχωρεί από τον δείκτη και ο ολλανδικός όμιλος πληροφοριακών υπηρεσιών Wolters Kluwer. Τη θέση των δύο εταιρειών θα πάρουν η Nokia, η οποία έχει μετασχηματιστεί σε πάροχο δικτυακών υποδομών για data centers με τη στήριξη της Nvidia, και η γαλλική εταιρεία ενέργειας Engie.

Η Volkswagen είχε ενταχθεί για πρώτη φορά στον Euro Stoxx 50 το 2000, δύο χρόνια μετά τη δημιουργία του δείκτη. Είχε βρεθεί εκτός μόνο την περίοδο 2010-2011, στον απόηχο της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

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Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των γερμανικών blue chips στον σημαντικότερο δείκτη της Ευρωζώνης μειώνεται σε 16, αποτυπώνοντας τη μακροχρόνια πίεση που δέχονται αρκετοί από τους μεγαλύτερους εισηγμένους ομίλους της χώρας.

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Την τελευταία πενταετία, οι γερμανικές εταιρείες του Euro Stoxx 50 είχαν ετησιοποιημένη απόδοση 10,9%, έναντι 12,5% για το σύνολο του δείκτη.