Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ειδοποίηση ελληνικής τράπεζας προς την Αρχή για το Ξέπλυμα οδήγησε στην αποκάλυψη κυκλώματος εταιρειών που εξαπατούσαν τον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ από το 2013.

Το κύκλωμα προκάλεσε οικονομική ζημιά άνω των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο μέσω της συστηματικής δημιουργίας και εγκατάλειψης επιχειρήσεων.

Τέσσερις λογιστές φέρονται να διαχειρίζονταν τις εταιρείες, χρησιμοποιώντας οικονομικά ευάλωτα άτομα ως παρένθετους διαχειριστές για την απόκρυψη των παράνομων δραστηριοτήτων.

Οι Αρχές ερευνούν τη χρήση των χρημάτων σε πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό, καθώς και τη διαδρομή των κεφαλαίων που μεταφέρονταν μεταξύ λογαριασμών.

Η έρευνα βασίστηκε επίσης σε καταγγελίες εργαζομένων και καταθέσεις καλλιτεχνών, στοχεύοντας πλέον στην πλήρη χαρτογράφηση του παράνομου δικτύου και τον καταλογισμό ευθυνών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ειδοποίηση από ελληνική τράπεζα για ύποπτες συναλλαγές στην Αρχή για το Ξέπλυμα, συνέβαλε σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα που αποκάλυψε το κύκλωμα των εταιρειών που λειτουργούσαν για χρόνια σε βάρος του ΕΦΚΑ και της ΑΑΔΕ, εξαπατώντας εργαζόμενους και προκαλώντας μια ζημιά στο ελληνικό Δημόσιο που ξεπερνά τα 5,3 εκ. ευρώ.

Το «καμπανάκι» της τράπεζας σήμανε συναγερμό, βάζοντας στο μικροσκόπιο των Αρχών μεταφορές χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, αναλήψεις μεγάλων ποσών, αλλά και συναλλαγές που φέρονται να πραγματοποιήθηκαν στο Βέλγιο. Οι ερευνητές επιχειρούν ακόμα και σήμερα να διαπιστώσουν την προέλευση και τον τελικό προορισμό των χρημάτων, εξετάζοντας παράλληλα το ενδεχόμενο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Advertisement

Advertisement

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε σε συνδυασμό με τις καταγγελίες εργαζόμενης που την είχαν «φορτώσει» με εισοδήματα που ποτέ δεν είχε, αλλά και τις καταθέσεις γνωστών καλλιτεχνών που έδωσαν στοιχεία και πληροφορίες.

Πολυτελής διαβίωση, στοιχηματισμός και μεταφορές χρημάτων

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που είναι σε πλήρη εξέλιξη, μέρος των χρημάτων φέρεται να κατευθυνόταν στην κάλυψη δαπανών πολυτελούς διαβίωσης και σε στοιχηματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, εξετάζονται μεταφορές κεφαλαίων από εταιρεία σε εταιρεία, με τις Αρχές να διερευνούν εάν οι συναλλαγές αυτές χρησιμοποιούνταν για να αποκρύπτεται η πραγματική διαδρομή των χρημάτων.

Ο κρίσιμος ρόλος των τεσσάρων λογιστών

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στον ρόλο τεσσάρων λογιστών, οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, φέρονται να συμμετείχαν στη σύσταση και διαχείριση εταιρειών. Στις δραστηριότητες που ερευνώνται περιλαμβάνονται η υποβολή φορολογικών και ασφαλιστικών δηλώσεων, καθώς και η μεταφορά εργαζομένων από τη μία εταιρεία στην άλλη. Η συγκεκριμένη πρακτική εξετάζεται ως μέρος του μηχανισμού μέσω του οποίου φέρονται να δημιουργούνταν και να συσσωρεύονταν ασφαλιστικές υποχρεώσεις που στο τέλος έμεναν απλήρωτες καθώς οι εταιρείες – σφραγίδα έκλειναν, αφήνοντας απλήρωτα χρέη στο ελληνικό Δημόσιο…

Οι «αχυράνθρωποι» και η δράση από το 2013

Στο επίκεντρο βρίσκονται και πρόσωπα που αντιμετώπιζαν οικονομικές δυσκολίες και φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως παρένθετοι διαχειριστές επιχειρήσεων. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν τυπικά ως υπεύθυνοι εταιρειών, ενώ οι Αρχές, ωστόσο, ερευνούν ποιοι ασκούσαν στην πραγματικότητα τη διοίκησή τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η χρονική διάρκεια της φερόμενης δραστηριότητας, καθώς οι ενδείξεις παραπέμπουν σε δράση που ξεκινά ήδη από το 2013.

Η έρευνα των Αρχών επικεντρώνεται πλέον στην πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου των εταιρειών και, κυρίως, στην ιχνηλάτηση των χρημάτων, προκειμένου να αποκαλυφθεί η πραγματική έκταση της φερόμενης απάτης και να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ευθύνες και για άλλα πρόσωπα.